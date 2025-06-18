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前韓職台灣帥哥球員劉祥斌來台測試　姜建銘：想進中職有得拚

▲韓華鷹劉湘濱。（圖／截自韓華鷹官方粉絲團）

▲前韓華鷹劉祥斌。（圖／截自韓華鷹官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

擁有「台灣血統」的前韓職帥哥劉祥斌，日前曾來台參加全越運動舉辦的測試會，但在最終公佈的錄取名單中，並未被選上。

劉祥斌出生於韓國仁川，畢業於仁川高中，父母皆為華僑，原持台灣國籍，在高二之前一直是中華民國籍。高中期間他曾來台進行移地訓練，並於高三那年轉籍為韓國國籍，之後就讀江陵嶺東大學，並以育成球員身份加入韓華鷹。2022年他終於晉升為支配下球員、登上一軍舞台。

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劉祥斌於2022至2023年間短暫在一軍出賽20場，不過2023年球季結束後遭到韓華鷹釋出，今年25歲的他目前效力於韓國獨立聯盟「漣川奇蹟隊」。此次來台參加全越運動測試，未能通過。姜建銘指出：「他的跑壘速度和傳球臂力都不錯，打擊則屬中規中矩。若要在中職生存有得拚。讓人比較感到驚艷的是跑壘速度。」

由於劉祥斌目前已轉為韓籍，在不轉籍的情況下，根據規定，他若想挑戰中職，可比照高塩將樹的模式——即在台灣居住滿5年，並於業餘成棒隊效力超過3年，才具報名資格。不過，本次全越最終公布的錄取名單並未包含他。

近年全越運動測試會導入運動科學檢測，今年的入選名單中，值得注意的是日籍選手中村道大郎也成功入選。他過去曾效力於綺麗珊瑚隊，姜建銘表示：「他是一名守優於攻、認真努力的球員。」

關鍵字： 劉祥斌全越運動台灣血統韓籍球員韓華鷹

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