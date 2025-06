哈利伯頓小腿有傷！　卡帥坦言G6會出賽：狀態不會是100%

▲哈利伯頓G6將帶傷上陣。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

面對系列賽落後的壓力,溜馬除了必須應對雷霆強勢攻勢,更得擔心一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)的健康狀況,總教練卡萊爾(Rick Carlisle)G5賽後證實,哈利伯頓有傷在身,但預計將帶傷出戰第6戰。

哈利伯頓在總冠軍賽G5中於上半場提前退場,原因為右小腿不適,最終全場僅出手6次未有進球,僅得4分,明顯受傷勢影響,卡萊爾賽後表示,「他現在的確並非百分之百健康,這點很明顯,但他不會缺席下一場比賽。」

而哈利伯頓本人也親口表示G6將堅持出賽,儘管目前傷勢未癒、走路仍顯跛行,「我等這一刻一輩子了。」

Tyrese Haliburton says he’s going to play in Game 6 of the NBA Finals, saying he’s waited his whole life for this.



Here he is walking off with a limp. pic.twitter.com/yLIbz5oNw2