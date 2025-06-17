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哈利伯頓小腿有傷！　卡帥坦言G6會出賽：狀態不會是100%

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓G6將帶傷上陣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

面對系列賽落後的壓力，溜馬除了必須應對雷霆強勢攻勢，更得擔心一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的健康狀況，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）G5賽後證實，哈利伯頓有傷在身，但預計將帶傷出戰第6戰。

哈利伯頓在總冠軍賽G5中於上半場提前退場，原因為右小腿不適，最終全場僅出手6次未有進球，僅得4分，明顯受傷勢影響，卡萊爾賽後表示，「他現在的確並非百分之百健康，這點很明顯，但他不會缺席下一場比賽。」

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而哈利伯頓本人也親口表示G6將堅持出賽，儘管目前傷勢未癒、走路仍顯跛行，「我等這一刻一輩子了。」

溜馬在G5以109比120不敵雷霆，系列賽以2勝3敗陷入淘汰邊緣，雖然哈利伯頓提前退場，但替補後衛麥康諾（T.J. McConnell）挺身而出，攻下18分成為意外驚喜，西亞卡姆（Pascal Siakam）則拿下全隊最高的28分，內史密斯（Aaron Nesmith）、透納（Myles Turner）與托平（Obi Toppin）得分也都上雙。

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓因小腿有傷，本場攻擊端綁手綁腳。（圖／達志影像／美聯社）

然而，哈利伯頓的傷況仍是外界關注焦點，曾幫助塞爾提克奪冠的《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）更在今天轉播中直言批評，「如果你不能表現，就去板凳坐下來，這是NBA總冠軍賽第5戰，不能再找藉口。」他認為哈利伯頓在場上「打得太膽怯，只是在折返跑，沒有攻擊性」。

溜馬下一戰將於台灣時間周五回到主場舉行，若未能扳平系列賽，將錯失隊史首冠機會，哈利伯頓的健康狀態與表現，將成為球隊能否延命的關鍵變數。

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓卡萊爾

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