「這球沒揮？！」大谷翔平表情包上線　錯失首K爭議判決引熱議

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊的日籍球星大谷翔平於17日（台灣時間）對上教士的比賽中，以「第一棒、投手兼指定打擊」的身分登板，值得一提的是，大谷翔平「表情包」上線，在比賽中久違地在投手丘上展現出情緒反應，令美國球迷議論紛紛：「看到這樣的一面真的很好。」

這是他自2023年8月23日以來，睽違663天再度站上實戰投手丘。他首局投出28球，最快球速達到161公里，被敲兩支安打、失1分後退場。

大谷首局登板受到全場熱烈歡呼，而讓他展現情緒的瞬間出現在對教士第三棒馬查多（Manny Machado）打席時。當時馬查多做出半揮棒動作，大谷與場內不少人都認為應該判為三振，但一壘審判定未出棒，大谷翔平錯失本季首K，引起全場噓聲連連。大谷也在投手丘上露出罕見反應，雙手舉向頭頂、身體略為後仰，臉上帶著明顯不滿的表情。

美國道奇專門媒體《Dodgers Nation》的Instagram官方帳號分享了這段影片，並指出：「大谷翔平對馬查多未被判揮棒三振感到不滿。」

對於大谷久違地展現情緒，美國球迷紛紛留言：「很高興看到大谷這一面，在投手丘上他真的不同」、「這個判決太扯了」、「那應該是他的第一次三振啊」、「什麼鬼判決」、「他的棒子幾乎揮到聖地牙哥了」、「荒唐！」等熱烈回應。