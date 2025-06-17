巧合嗎？大谷翔平「二刀流」復出、水原一平同日入獄引日網熱議

▲大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平二刀流復出這天，前翻譯水原一平入獄服刑，希望關押於加州但遭送往賓州，疑因避開道奇球迷集中地。剛好這一天大谷翔平將重返投手丘，神巧合引日網熱議。

水原一平於當地時間16日主動報到，正式開始服刑。根據美國聯邦監獄局（BOP）消息，水原已被收押至美國東部賓夕法尼亞州的聯邦監獄。他因擅自從大谷的銀行帳戶轉帳資金，被判處銀行詐欺罪與逃漏稅罪，遭判處4年9個月有期徒刑。

由於大谷翔平剛好在同一天二刀流復出，預計擔任先發投手、第一棒，有不少日本網友熱議，「投手大谷翔平復出的日子，竟然和水原一平被關進賓州聯邦監獄的日子是同一天…… 是故意安排的嗎？」

據日媒《FNN》 報導，水原方面曾以「希望能方便與家人、熟人見面」為由，提出要求在加州南部服刑，但最終仍被安排至東岸的監獄。據推測，美國當局刻意避開道奇球迷聚集的西岸地區，以防水原在獄中遭遇潛在人身風險。原定的入監時間為今年3月，但水原方面曾申請並獲准兩度延期，具體理由並未對外公開。

此外，法院命令水原必須賠償大谷翔平約1700萬美元（約台幣5.6億元），服刑完畢後，預計也將被強制遣返回日本。

他所被關押的阿倫伍德低警戒級監獄屬於男性專用設施，主要收容白領或非暴力型罪犯，館內目前約970名囚犯。