巧合嗎？大谷翔平「二刀流」復出、水原一平同日入獄引日網熱議

▲大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）
記者楊舒帆／綜合報導
大谷翔平二刀流復出這天，前翻譯水原一平入獄服刑，希望關押於加州但遭送往賓州，疑因避開道奇球迷集中地。剛好這一天大谷翔平將重返投手丘，神巧合引日網熱議。
投手大谷翔平さん復活の日と水原一平のペンシルバニア連邦刑務所収監日が同じ日か…
狙ってやってるのかな？ pic.twitter.com/7ihGcul2pp— こうこう (@kohtown1) June 16, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
水原一平於當地時間16日主動報到，正式開始服刑。根據美國聯邦監獄局（BOP）消息，水原已被收押至美國東部賓夕法尼亞州的聯邦監獄。他因擅自從大谷的銀行帳戶轉帳資金，被判處銀行詐欺罪與逃漏稅罪，遭判處4年9個月有期徒刑。
由於大谷翔平剛好在同一天二刀流復出，預計擔任先發投手、第一棒，有不少日本網友熱議，「投手大谷翔平復出的日子，竟然和水原一平被關進賓州聯邦監獄的日子是同一天…… 是故意安排的嗎？」
據日媒《FNN》 報導，水原方面曾以「希望能方便與家人、熟人見面」為由，提出要求在加州南部服刑，但最終仍被安排至東岸的監獄。據推測，美國當局刻意避開道奇球迷聚集的西岸地區，以防水原在獄中遭遇潛在人身風險。原定的入監時間為今年3月，但水原方面曾申請並獲准兩度延期，具體理由並未對外公開。
此外，法院命令水原必須賠償大谷翔平約1700萬美元（約台幣5.6億元），服刑完畢後，預計也將被強制遣返回日本。
他所被關押的阿倫伍德低警戒級監獄屬於男性專用設施，主要收容白領或非暴力型罪犯，館內目前約970名囚犯。
讀者回應