運動雲

>

「勇士大物」庫明加預計留隊原因曝　專家估可獲3年23.7億合約

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加即將成為受限自由球員，續留與否成勇士關鍵抉擇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「勇士大物」庫明加（Jonathan Kuminga）即將成為受限自由球員，隨隊記者史雷特（Anthony Slater）近日在節目上透露，灣區今夏恐怕很難在「空間型中鋒」上花費太多精力，預計會留下包括庫明加在內等幾位年輕前場球員，薪資專家馬克斯（Bobby Marks）則預估庫明加能獲得3年8100萬美元的合約。

庫明加本季表現起伏，場上角色一度不明，但也打出多場爆發性演出。馬克斯指出，唯一可以確定的是，勇士會在當地時間6月29日前提出價值790萬美元的合格報價，保留他受限自由球員的資格，並藉此掌握後續談判的主動權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬克斯表示，若由他來開價，會給庫明加一紙3年總值8100萬美元（23.7億台幣）的合約，並附帶第3年球員選項。他直言，「要為庫明加開出合理合約，就像是在解魔術方塊。」

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬克斯建議勇士給出3年8100萬美元合約，維持靈活度避開第二層豪華稅。（圖／達志影像／美聯社）

馬克斯分析，「起薪2500萬的合約，能讓勇士保有填補陣容的空間，同時避免觸發第二層豪華稅（second apron）。」

若勇士最終選擇不與庫明加續約，可能會考慮「先簽後換」（sign-and-trade），換回即戰力或未來資產；也不排除他會接受其他球隊的報價，屆時勇士擁有優先匹配權。

馬克斯特別點名，布魯克林籃網是「最適合庫明加發展」的落腳處之一。無論最終庫明加去留為何，此筆合約走向勢必將深刻影響勇士今夏自由市場的操作彈性與重建布局。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan Kuminga

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA震撼交易！　灰熊「2換7」把主力砍將班恩送往魔術

快訊／NBA震撼交易！　灰熊「2換7」把主力砍將班恩送往魔術

紅襪當家重砲被交易　迪佛斯轉戰國聯巨人

紅襪當家重砲被交易　迪佛斯轉戰國聯巨人

中職測試會登場　4隊總教練親自到場觀察好手　

中職測試會登場　4隊總教練親自到場觀察好手　

大谷翔平3安猛打　道奇5比4險勝巨人保住龍頭

大谷翔平3安猛打　道奇5比4險勝巨人保住龍頭

明天站上投手丘就破紀錄！大谷翔平將締道奇隊史新猷

明天站上投手丘就破紀錄！大谷翔平將締道奇隊史新猷

佐佐木朗希停止投球訓練　教頭不樂觀：有整季報銷可能

佐佐木朗希停止投球訓練　教頭不樂觀：有整季報銷可能

彭政閔點評中職測試會：有人繳費卻不積極　態度決定第一印象

彭政閔點評中職測試會：有人繳費卻不積極　態度決定第一印象

大谷翔平明日對教士登板　睽違663天重返投手丘

大谷翔平明日對教士登板　睽違663天重返投手丘

大谷翔平明「電擊登板」原因曝！　球迷嗨翻：這下沒辦法工作了

大谷翔平明「電擊登板」原因曝！　球迷嗨翻：這下沒辦法工作了

成大高材生林睿杰測試會飆152公里　林威助點評投打潛力

成大高材生林睿杰測試會飆152公里　林威助點評投打潛力

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

熱門新聞

快訊／NBA震撼交易！　灰熊「2換7」把主力砍將班恩送往魔術

紅襪當家重砲被交易　迪佛斯轉戰國聯巨人

中職測試會登場　4隊總教練親自到場觀察好手　

大谷翔平3安猛打　道奇5比4險勝巨人保住龍頭

明天站上投手丘就破紀錄！大谷翔平將締道奇隊史新猷

佐佐木朗希停止投球訓練　教頭不樂觀：有整季報銷可能

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA「2換7」大交易　砍將班恩轉戰魔術

2紅襪重砲被交易　迪佛斯轉戰巨人

3中職測試會登場　4隊總教練到場

4大谷3安猛打　道奇險勝巨人保住龍頭

5大谷翔平明天站上投手丘就破紀錄！

最新新聞

1湖人仍鎖定爵士23歲主戰中鋒

2庫明加預計留隊原因曝　專家估價碼

3冠軍賽前休太久　林書緯賽後喊好喘

4豐島顯赴日歷練返台盼敲開中職大門

5海神冠軍首戰27罰9中　主帥稱沒藉口

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【太香警告】李珠珢穿旗袍大跳中場舞！包包頭＋大長腿根本春麗

李珠珢朴星垠夢幻連動！　人氣女神跳應援全場暴動

【全糖珠珠寶貝已上線】李珠珢穿學生服首度開唱中文歌！

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366