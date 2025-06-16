「勇士大物」庫明加預計留隊原因曝　專家估可獲3年23.7億合約

▲庫明加即將成為受限自由球員，續留與否成勇士關鍵抉擇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「勇士大物」庫明加（Jonathan Kuminga）即將成為受限自由球員，隨隊記者史雷特（Anthony Slater）近日在節目上透露，灣區今夏恐怕很難在「空間型中鋒」上花費太多精力，預計會留下包括庫明加在內等幾位年輕前場球員，薪資專家馬克斯（Bobby Marks）則預估庫明加能獲得3年8100萬美元的合約。

庫明加本季表現起伏，場上角色一度不明，但也打出多場爆發性演出。馬克斯指出，唯一可以確定的是，勇士會在當地時間6月29日前提出價值790萬美元的合格報價，保留他受限自由球員的資格，並藉此掌握後續談判的主動權。

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馬克斯表示，若由他來開價，會給庫明加一紙3年總值8100萬美元（23.7億台幣）的合約，並附帶第3年球員選項。他直言，「要為庫明加開出合理合約，就像是在解魔術方塊。」

▲馬克斯建議勇士給出3年8100萬美元合約，維持靈活度避開第二層豪華稅。（圖／達志影像／美聯社）

馬克斯分析，「起薪2500萬的合約，能讓勇士保有填補陣容的空間，同時避免觸發第二層豪華稅（second apron）。」

若勇士最終選擇不與庫明加續約，可能會考慮「先簽後換」（sign-and-trade），換回即戰力或未來資產；也不排除他會接受其他球隊的報價，屆時勇士擁有優先匹配權。

馬克斯特別點名，布魯克林籃網是「最適合庫明加發展」的落腳處之一。無論最終庫明加去留為何，此筆合約走向勢必將深刻影響勇士今夏自由市場的操作彈性與重建布局。