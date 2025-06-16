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灰熊醞釀更大交易？專家建議送走一哥莫蘭特　他只排聯盟40到50

▲▼灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫蘭特本季切入禁區比例創生涯新低，三分命中率與出勤率也遭質疑。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA今夏首筆交易深夜出現，今年止步季後賽首輪的灰熊，無預警送走先發主將貝恩（Desmond Bane），從魔術換回2冠射手波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony），以及4枚首輪籤和1個選秀互換權。資深記者歐康納（Kevin O'Connor）建議，曼菲斯應該考慮徹底重建。

現年26歲的貝恩是2020年首輪新秀，前5季都待在曼菲斯，他生涯三分命中率高達41.0%，還是一名強硬、注重防守的後場球員。據記者西格爾（Brett Siegel）的消息，這筆交易讓貝恩本人措手不及，消息人士透露，他是在交易談判過去24小時內加速時，才得知自己牽涉其中，「他原本並不預期這個休賽季會被送走。」

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這對魔術而言是一次極具野心的出手，展現他們在東區爭冠的企圖心。對灰熊來說，這筆交易則帶來了一位冠軍級防守側翼以及可觀的選秀資產，讓球隊在重建與競爭中具備更多操作空間。

▲▼灰熊一哥莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫蘭特因傷病與場外風波連連，表現評價兩極，專家建議灰熊交易送走他。（圖／達志影像／美聯社）

NBA資深記者歐康納評價這筆交易時表示，「我非常喜歡魔術這筆交易換來貝恩。代價雖然不小，但他們原本就擁有大量選秀資產，而貝恩與華格納（Franz Wagner）、班凱羅（Paolo Banchero）的搭配簡直完美。我已經迫不及待想看灰熊如何運用這些選秀籌碼了。是否還有另一筆大交易正在醞釀中？」

歐康納直言，「如果我是灰熊隊，我現在會考慮完全拆隊重建。把莫蘭特（Ja Morant）和傑克森（Jaren Jackson）交易給出價最高的球隊，2026年為了那個超強選秀梯隊擺爛。」

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大；活塞康寧漢；灰熊小傑克森；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊當家長人小傑克森（右）。（圖／達志影像／美聯社）

「當然要說清楚，我不是說我一定會這麼做，我只是會考慮而已。這取決於其他球隊的報價，也取決於灰熊是否能靠交易來補強現有核心。重點是，灰熊目前正處於不上不下的局面，看看他們會選擇哪個方向。」歐康納更說，灰熊球迷高估一哥莫蘭特了。

「他三分命中率不佳，防守也不穩定，今年切入禁區的比例創生涯新低。他也常受傷，自2021年以來沒有一個賽季出賽達到總場次的75%。就整體而言，莫蘭特大概只能排在NBA第40到第50名左右的水準，是個不錯的球員，但稱不上偉大。」

關鍵字： NBA灰熊莫蘭特貝恩傑克森

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