林岱安開轟、王鏡銘滿壘拆彈率獅隊1比0克兄弟　封王點燈看桃猿

▲王鏡銘 。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅台南球場15日舉辦「傑尼獅」主題日，連兩戰滿場進場，王鏡銘8局關鍵「拆彈」、林岱安一棒定江山，最終獅隊以1比0擊敗中信兄弟，勝差拉開至2.5場。戰績排第三的樂天桃猿與富邦悍將交手中，若桃猿輸球，獅隊封王魔術數字有望再次點亮M8。

統一獅在3局下攻破防線，林岱安轟出陽春砲，終結個人15打數無安打的低潮，這也是他本季第4轟。

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先發投手梅賽斯前4局皆演出三上三下，直到5局上才被詹子賢敲出全場第一支安打，隨即穩住局面抓下兩出局。6局上雖出現一次保送，但他隨後靠三振與雙殺守下半局；7局上再被王威晨敲安打後，也靠隊友守備製造雙殺脫困。

梅賽斯主投7局，用102球僅被敲2支安打，投出9次三振、1次保送，無失分，順利完成先發任務。8局上由去年第三輪新秀鍾允華接手，卻連續保送兩名打者後退場，交由老將王鏡銘接手。他再保送高宇杰後，讓代打岳政華擊出內野高飛球，隨後飆出三振，成功化解滿壘危機。終局由高塩將樹登板守成，順利拿下救援成功。

兄弟方面，先發投手鄭浩均術後復出第二戰，投5局被敲4支安打（包含1發全壘打），奪7次三振、失1分，承擔敗戰。伍立辰後援2局無失分，謝榮豪接續1局也穩健收尾，皆無掉分。