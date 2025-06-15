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「魔獸」打架！　BIG3開幕戰霍華德與吹耳哥衝突遭驅逐

▲▼霍華德與史蒂文森爆衝突。（圖／翻攝自X／@TheNBACentel）

▲霍華德與史蒂文森爆發肢體衝突。（圖／翻攝自X／@TheNBACentel）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與「吹耳哥」史蒂芬森（Lance Stephenson）今（15）日在「BIG3」3X3籃球聯盟開幕戰中爆發激烈衝突，最終2人雙雙遭驅逐出場。

衝突發生在洛城暴動（LA Riot）對邁阿密305（Miami 305）之戰末段，當時雙方在場上有多次肢體接觸，史蒂芬森手部揮舞動作被霍華德拍開，2人隨即扭打成一團，霍華德鎖住對方脖子，史蒂芬森則將他拉入場邊觀眾區，甚至波及媒體工作區。

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事實上，史蒂芬森稍早與對手克勞佛（Jordan Crawford）已有摩擦，當時克勞佛手部與史蒂芬森的臉部有接觸，引來後者出拳回應，但未遭判罰出場。

此役為霍華德與史蒂芬森的BIG3初登場，霍華德繳出10分、7籃板，史蒂芬森則攻下全隊最高的16分，但最終都因衝突提前結束比賽，邁阿密305最終以50比44獲勝。

這場比賽為2025年BIG3新賽季揭幕戰，聯盟今年擴編至8支新隊伍，賽季長達10周，總冠軍將獲得100萬美元獎金，創辦人冰塊酷巴（Ice Cube）今日親自出席開幕賽，但並未對鬥毆事件做出評論。

▲▼雲豹魔獸霍華德。（圖／桃園雲豹提供）

▲霍華德曾效力台灣職籃隊伍。（圖／桃園雲豹提供）

即將入選奈史密斯籃球名人堂的39歲霍華德，生涯曾獲3座年度最佳防守球員，並在2020年助湖人奪冠，之後便轉戰海外，曾在2022年短暫加入台灣職籃的桃園永豐雲豹。

34歲的史蒂芬森則是身披溜馬球衣對決熱火3王時被廣為人知，近年曾赴海外與發展聯盟打球，如今轉戰BIG3延續籃球生涯。

 
關鍵字： NBA籃球霍華德史蒂芬森

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