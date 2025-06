「魔獸」打架！　BIG3開幕戰霍華德與吹耳哥衝突遭驅逐

▲霍華德與史蒂文森爆發肢體衝突。(圖/翻攝自X/@TheNBACentel)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前NBA球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)與「吹耳哥」史蒂芬森(Lance Stephenson)今(15)日在「BIG3」3X3籃球聯盟開幕戰中爆發激烈衝突,最終2人雙雙遭驅逐出場。

衝突發生在洛城暴動(LA Riot)對邁阿密305(Miami 305)之戰末段,當時雙方在場上有多次肢體接觸,史蒂芬森手部揮舞動作被霍華德拍開,2人隨即扭打成一團,霍華德鎖住對方脖子,史蒂芬森則將他拉入場邊觀眾區,甚至波及媒體工作區。

Dwight Howard and Lance Stephenson get ejected for a scuffle in their @TheBIG3 debuts pic.twitter.com/rm6UxgQW9o