神似陳仕朋在新莊城堡奪冠　王奕翔奪MVP喊話挑戰選秀

▲玉山盃大會MVP王奕翔。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃14日進行冠軍戰，台中市以9比6擊敗新北市奪冠，連兩戰登板的王奕翔扮演關鍵角色。外型神似富邦悍將左投陳仕朋的他，此役以後援穩住戰局，並獲選大會MVP。

王奕翔後援3.1局，被敲2支安打、奪4次三振，有1次保送，失2分皆為非自責分，成功拿下勝投。他賽後表示：「其實身體狀況還好，練習時也有連續牛棚，用球數與體能方面都沒問題。」

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第6局上，他出現傳球失誤，讓對方追平比數。關鍵滿壘時刻，面對前一戰敲出4安打的強打張乙安，他坦言：「整支球隊最會打的就是他，尤其前一天對桃園市也敲了4支安打，所以我特別小心。那一球的引誘位子也投出來，達到預期效果，沒有失分。」

回顧預賽對新北市先發，此戰再度後援上場，他坦言，「今天教練給我一次機會，我必須告訴隊友，我就是要帶大家拿冠軍。」從被追平到領先，9局下登板時，他說，「有點緊張、有點興奮，冠軍離我們差一步，如果能守住，勝利投手感覺會不一樣。」

王奕翔也在賽後證實將投入選秀，「先不談這是否對選秀加分，但這兩場表現都很不錯，對我整個高中生涯來說是很棒的比賽。」他也提到冠軍戰飆出生涯最速，「之前144公里、145公里，應該是腎上腺素，對手很強大，也比較興奮。」

為台中市奪下睽違15年的冠軍，他難掩激動表示：「我們原本設定的目標是四強，隊內很多興大附農的高一、高二學弟，西苑的投手是高三。昨天四強賽過關後，得知台中市已15年沒奪冠，我心裡真的很興奮，很想幫台中市拚回冠軍。」

被問到與陳仕朋的神似外型，他笑說：「很多人都這樣講，說看到我就想到西苑學長陳仕朋，問起來我也會笑著說『對！』，自己回去看（照片）也覺得真的有點像。」此次玉山盃冠軍戰恰好在悍將主場「新莊城堡」登場，他也開心說：「這球場踩起來很舒服，氣氛也很好，是台灣很棒的一座球場。」