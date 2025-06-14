運動雲

>

神似陳仕朋在新莊城堡奪冠　王奕翔奪MVP喊話挑戰選秀

▲玉山盃大會MVP王奕翔。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃大會MVP王奕翔。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃14日進行冠軍戰，台中市以9比6擊敗新北市奪冠，連兩戰登板的王奕翔扮演關鍵角色。外型神似富邦悍將左投陳仕朋的他，此役以後援穩住戰局，並獲選大會MVP。

王奕翔後援3.1局，被敲2支安打、奪4次三振，有1次保送，失2分皆為非自責分，成功拿下勝投。他賽後表示：「其實身體狀況還好，練習時也有連續牛棚，用球數與體能方面都沒問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第6局上，他出現傳球失誤，讓對方追平比數。關鍵滿壘時刻，面對前一戰敲出4安打的強打張乙安，他坦言：「整支球隊最會打的就是他，尤其前一天對桃園市也敲了4支安打，所以我特別小心。那一球的引誘位子也投出來，達到預期效果，沒有失分。」

回顧預賽對新北市先發，此戰再度後援上場，他坦言，「今天教練給我一次機會，我必須告訴隊友，我就是要帶大家拿冠軍。」從被追平到領先，9局下登板時，他說，「有點緊張、有點興奮，冠軍離我們差一步，如果能守住，勝利投手感覺會不一樣。」

王奕翔也在賽後證實將投入選秀，「先不談這是否對選秀加分，但這兩場表現都很不錯，對我整個高中生涯來說是很棒的比賽。」他也提到冠軍戰飆出生涯最速，「之前144公里、145公里，應該是腎上腺素，對手很強大，也比較興奮。」

為台中市奪下睽違15年的冠軍，他難掩激動表示：「我們原本設定的目標是四強，隊內很多興大附農的高一、高二學弟，西苑的投手是高三。昨天四強賽過關後，得知台中市已15年沒奪冠，我心裡真的很興奮，很想幫台中市拚回冠軍。」

被問到與陳仕朋的神似外型，他笑說：「很多人都這樣講，說看到我就想到西苑學長陳仕朋，問起來我也會笑著說『對！』，自己回去看（照片）也覺得真的有點像。」此次玉山盃冠軍戰恰好在悍將主場「新莊城堡」登場，他也開心說：「這球場踩起來很舒服，氣氛也很好，是台灣很棒的一座球場。」

關鍵字： 玉山盃王奕翔台中市新北市MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「希望富邦選我！」首輪熱門劉承佑喊話　新莊是快樂城堡不是坐牢

「希望富邦選我！」首輪熱門劉承佑喊話　新莊是快樂城堡不是坐牢

杜蘭特交易最快周末達成！　灰狼、熱火等3隊提最終報價

杜蘭特交易最快周末達成！　灰狼、熱火等3隊提最終報價

快訊／雷霆總冠軍G4逆轉扳平系列賽　SGA決勝節發威拒被聽牌

快訊／雷霆總冠軍G4逆轉扳平系列賽　SGA決勝節發威拒被聽牌

球探爸爸坐鎮飆7K！台美混血雷皓博決定留台升大學　目標出國追夢

球探爸爸坐鎮飆7K！台美混血雷皓博決定留台升大學　目標出國追夢

曾峻岳上半季回不來　許銘傑談終結者人選

曾峻岳上半季回不來　許銘傑談終結者人選

混血好手林台加獲大聯盟記者點名！台灣經典賽外野人選

混血好手林台加獲大聯盟記者點名！台灣經典賽外野人選

勇士挖「公鹿悍將」補強禁區？　美媒：柯爾對他很有好感

勇士挖「公鹿悍將」補強禁區？　美媒：柯爾對他很有好感

布坎南大巨蛋首秀　FA鐵粉「布珉貞」熱情應援：他兒子還記得我！

布坎南大巨蛋首秀　FA鐵粉「布珉貞」熱情應援：他兒子還記得我！

夢想成真！曼聯25億簽下庫尼亞　童年紅魔迷親曝感動心聲

夢想成真！曼聯25億簽下庫尼亞　童年紅魔迷親曝感動心聲

突被拔掉隊長臂章！波蘭神鋒萊萬怒退國家隊　主帥火速請辭

突被拔掉隊長臂章！波蘭神鋒萊萬怒退國家隊　主帥火速請辭

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門新聞

「希望富邦選我！」首輪熱門劉承佑喊話　新莊是快樂城堡不是坐牢

杜蘭特交易最快周末達成！　灰狼、熱火等3隊提最終報價

快訊／雷霆總冠軍G4逆轉扳平系列賽　SGA決勝節發威拒被聽牌

球探爸爸坐鎮飆7K！台美混血雷皓博決定留台升大學　目標出國追夢

曾峻岳上半季回不來　許銘傑談終結者人選

混血好手林台加獲大聯盟記者點名！台灣經典賽外野人選

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「坐牢」也甘願！劉承佑：富邦快選我

2杜蘭特交易最快周末達成！

3雷霆總冠軍G4險勝扳平系列賽

4混血雷皓博留台升大學　目標出國追夢

5曾峻岳上半季回不來　許銘傑談終結者

最新新聞

1獅被追平還傷主力　天王山戰拖進延長

2U18藍白培訓36人名單出爐

3起亞啦啦隊來台　朴星垠開心見李珠珢

4張乙安打擊雙冠王　玉山盃獎勵名單出爐　

5新北淚灑球場　王宇翔獲選優秀球員

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣健力國手范峻嘉破世界紀錄

郭天信「全力跑就有機會」　首度對決富邦洋投想到後勁

龍聖「大巨蛋」沒有手汗問題　葉總：這是他主場

16隊球探搶看！徐若熙沒注意　更掛心隊友：別因失誤想太多

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366