前MVP衛斯布魯克拒球員選項　準備當歐洲最高薪球員？

▲衛斯布魯克拒絕球員選項，恢復自由身，下一站備受關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

36歲前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）即將再度投身自由市場！根據《ESPN》的報導，這位9屆全明星已正式拒絕下季價值350萬美元的球員選項，預計在當地時間6月30日成為完全自由球員，結束短短1季的金塊生涯，先前傳出歐洲豪門特拉維夫夏普爾隊欲開出「史無前例」的報價網羅他。

衛斯布魯克本季為金塊出賽75場，場均貢獻13.3分、6.1助攻、4.9籃板，外帶1.4抄截，並在季後賽擔任第2陣容後場領袖，場均仍有11.7分、3.7籃板、2.7助攻進帳，雖然遠離巔峰期，仍展現老將價值。衛少賽季結束後接受了右手兩處骨折的修復手術，預計可於訓練營前歸隊。

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▲傳以色列夏普爾隊開出「史無前例」報價，有意讓衛少成歐洲最高薪球員。（圖／達志影像／美聯社）

金塊在衛斯布魯克跳出合約後，陣中仍有12人有約在身，團隊薪資距離第2層豪華稅門檻尚有1060萬美元，有望進一步圍繞3屆年度MVP約基奇（Nikola Jokić）與主控莫瑞（Jamal Murray）打造更具競爭力的陣容。

衛斯布魯克2018-19賽季結束後離開效力11年的雷霆，之後輾轉待過火箭、巫師、湖人、快艇和本季的金塊。他在2023年季中加盟快艇，與2屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）搭檔表現不俗，只是在前雷霆隊友哈登（James Harden）加盟後，無法發揮預期效益，最終他被交易至爵士，隨即遭釋出，再被金塊簽走。

▲衛斯布魯克本季為金塊出賽75場，季後賽也扮演替補要角，場均仍繳雙位數得分。（圖／達志影像／美聯社）

生涯進入後期的衛斯布魯克，轉戰海外的可能性日益浮現。歐洲媒體日前報導，特拉維夫夏普爾隊有意開出大約延攬他，讓他成為歐洲薪資最高的球員，該隊剛在本季奪下隊史首座歐洲盃冠軍，為鞏固地位，似乎打算祭出「從未見過的報價」來網羅衛少。

目前歐洲球員年薪排名如下：

• 維曾科夫（Sasha Vezenkov）—434萬美元（希臘奧林匹亞科斯）

• 拉金（Shane Larkin）—375萬美元（土耳其艾菲斯）

• 詹姆斯（Mike James）—321萬美元（法國摩納哥）

• 納恩（Kendrick Nunn）—268萬美元（希臘帕納辛奈克斯）

• 赫南戈麥斯（Willy Hernangomez）—236萬美元（西班牙巴塞隆納）

若夏普爾欲開出超越所有前例的報價，意味著將提出遠高於400萬美元的合約，以吸引衛斯布魯克跨海加盟。