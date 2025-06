對戰紅襪王牌6連K後夯驚天追平轟　洋基賈吉：這就是棒球

▲「法官」賈吉(Aaron Judge)開轟粉碎羅切(Garrett Crochet)完封夢。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今(台灣時間14日)上午作客芬威球場迎戰死敵波士頓紅襪,條紋軍「法官」賈吉(Aaron Judge)在跨場對戰紅襪王牌左投羅切(Garrett Crochet)6連K後,於9局上半、對戰第7打席扛出一支飛越綠色怪物443英呎超大號追平轟,雖然洋基延長賽1比2不敵紅襪,但賽後賈吉還是分享自己的打擊思路,並表示「這就是棒球。」

比賽進行至9局上半時洋基仍面臨落後1分的困境,1出局後本場比賽三度遭羅切三振的賈吉在滿球數的對決下,鎖定一顆99.6英哩內角速球,轟出一支飛行距離443英呎、初速115.5英哩的超大號全壘打,幫助洋基1比1將比數扳平;這是賈吉本季第26轟,追平水手重砲羅里(Cal Raleigh),並列聯盟全壘打王。

「我原本的思路跟試圖執行的東西沒用,所以你必須做出調整,」賈吉賽後談到自己調整打擊策略時表示,「這就是棒球。」

紅襪捕手納瓦耶茲(Carlos Narváez)也對這場經典對決給予高度評價,「可能是當今最佳投手對上全聯盟最佳打者。」

進入延長賽後,洋基攻勢連連,但未能把握機會;10局上半沃爾普(Anthony Volpe)以自動跑者的身份進佔上壘並盜向三壘,裁判針對此次攻防雖然一開始判安全上壘,但經重播確認後,認為沃爾普滑壘時手離開壘包,改判出局。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)全力支持子弟兵,並表示支持這次進攻策略,「噢,當然同意,你不同意?你看到沃爾普盜三壘,他會出局只是因為滑壘時有點卡住,沒能完全伸展。」

緊接著拉梅修(DJ LeMahieu)敲出右外野邊線打,沒想到卻被一壘審雷哈克(Jeremie Rehak)判為界外,雖然洋基影片團隊發現球壓在線上,挑戰後卻未獲翻案,引發布恩強烈不滿,最終被驅逐出場。

DJ LeMahieu said something to the umpire after an inning ending groundout and was also ejected pic.twitter.com/ort2eWMIh0

「一顆壓線的好球,他們實況沒看清,還沒膽量推翻,」布恩賽後憤怒表示。一向冷靜的拉梅修也首度在生涯中遭驅逐,「我說:這判得太爛了,然後裁判回我:你說什麼?我回很糟糕,就這樣。」

延長10局下半,納瓦耶茲面對洋基後援希爾(Tim Hill)擊出再見安打,讓紅襪主場歡慶勝利,這是洋基本季第4次在客場見證對手再見慶祝。

DJ LeMahieu hit a ball down the first base line in extra innings and it was ruled a foul ball even after replay review. Aaron Boone tossed his gum and was ejected. LeMahieu would also get ejected after his at bat. The Yankees lost this game in extra innings pic.twitter.com/R5o8PUwDQ3