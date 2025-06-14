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對戰紅襪王牌6連K後夯驚天追平轟　洋基賈吉：這就是棒球

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）開轟粉碎羅切（Garrett Crochet）完封夢。（圖／達志影像／美聯社）

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）開轟粉碎羅切（Garrett Crochet）完封夢。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今（台灣時間14日）上午作客芬威球場迎戰死敵波士頓紅襪，條紋軍「法官」賈吉（Aaron Judge）在跨場對戰紅襪王牌左投羅切（Garrett Crochet）6連K後，於9局上半、對戰第7打席扛出一支飛越綠色怪物443英呎超大號追平轟，雖然洋基延長賽1比2不敵紅襪，但賽後賈吉還是分享自己的打擊思路，並表示「這就是棒球。」

比賽進行至9局上半時洋基仍面臨落後1分的困境，1出局後本場比賽三度遭羅切三振的賈吉在滿球數的對決下，鎖定一顆99.6英哩內角速球，轟出一支飛行距離443英呎、初速115.5英哩的超大號全壘打，幫助洋基1比1將比數扳平；這是賈吉本季第26轟，追平水手重砲羅里（Cal Raleigh），並列聯盟全壘打王。

「我原本的思路跟試圖執行的東西沒用，所以你必須做出調整，」賈吉賽後談到自己調整打擊策略時表示，「這就是棒球。」

紅襪捕手納瓦耶茲（Carlos Narváez）也對這場經典對決給予高度評價，「可能是當今最佳投手對上全聯盟最佳打者。」

進入延長賽後，洋基攻勢連連，但未能把握機會；10局上半沃爾普（Anthony Volpe）以自動跑者的身份進佔上壘並盜向三壘，裁判針對此次攻防雖然一開始判安全上壘，但經重播確認後，認為沃爾普滑壘時手離開壘包，改判出局。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）全力支持子弟兵，並表示支持這次進攻策略，「噢，當然同意，你不同意？你看到沃爾普盜三壘，他會出局只是因為滑壘時有點卡住，沒能完全伸展。」

緊接著拉梅修（DJ LeMahieu）敲出右外野邊線打，沒想到卻被一壘審雷哈克（Jeremie Rehak）判為界外，雖然洋基影片團隊發現球壓在線上，挑戰後卻未獲翻案，引發布恩強烈不滿，最終被驅逐出場。

「一顆壓線的好球，他們實況沒看清，還沒膽量推翻，」布恩賽後憤怒表示。一向冷靜的拉梅修也首度在生涯中遭驅逐，「我說：這判得太爛了，然後裁判回我：你說什麼？我回很糟糕，就這樣。」

延長10局下半，納瓦耶茲面對洋基後援希爾（Tim Hill）擊出再見安打，讓紅襪主場歡慶勝利，這是洋基本季第4次在客場見證對手再見慶祝。

紅襪王牌羅切本戰繳出8.1局好投，再次展現主宰力，他坦言面對賈吉時壓力巨大，「當你看球探報告，整張幾乎是滿版紅時，那真的很難投。」

而賈吉這支全壘打也是他生涯第2度在第9局或延長賽擊出追平轟（前一次為2023年5月對金鶯的巴蒂斯塔（Félix Bautista），布恩對此總結說，「那顆球被徹底擊碎了，他就是全世界最棒的球員。」

關鍵字： MLB紐約洋基波士頓紅襪賈吉

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