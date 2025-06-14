大谷連8場安打中斷、山本挨轟氣到想摔手套　道奇2比6不敵巨人

DEEP into the bleachers



Casey Schmitt destroys his first career grand slam! pic.twitter.com/3tetoDHrmo — MLB (@MLB) June 14, 2025

記者王真魚／綜合報導

道奇主場迎戰國聯西區勁敵巨人隊，最終以2比6吞敗，戰績來到41勝29敗，讓巨人追上，一同並列分區首位。大谷翔平以第一棒、指定打擊身分先發出賽，但陷入低潮，4打數無安打、吞下2次三振。

大谷翔平打擊熄火，連續安打場次停在8場，並創下本季最長的46打席無全壘打紀錄。面對巨人投手群，大谷四次上場打擊分別為三振、游擊滾地球、三振以及8局擊出的二壘滾地球。

投手方面，山本由伸本季第14度先發登板，卻表現失常，僅投4又2/3局便退場，挨6安、投出5次四壞球，失5分吞下第5敗（6勝）。

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他在首局即被亞達梅斯（WillyAdames）轟出陽春砲，第三局因3次四壞形成滿壘，接著被施密特（Casey Schmitt）擊出生涯首支滿貫砲，一度氣到想摔手套。

這是山本本季第2次被敲滿貫砲，也使得本季被全壘打數增加至8支，已超越去年整季的7支。

道奇此戰遭到封鎖，巨人先發投手韋伯（Logan Webb）7局只被敲2安打、失2分，包括赫南德茲（Teoscar Hernández）的陽春砲。

▲ 山本由伸本季第14度先發登板，卻表現失常，僅投4又2/3局便退場，挨6安、投出5次四壞球，失5分吞下第5敗（6勝）。 （圖／達志影像／美聯社）