全場狂轟24記ACE！美國悍將爆冷擊敗梅迪維夫闖利貝馬賽4強

▲奧普卡(Reilly Opelka)在荷蘭利貝馬公開賽8強爆冷擊敗頭號種子梅迪維夫(Daniil Medvedev)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

利貝馬公開賽8強,美國悍將奧普卡(Reilly Opelka)展現火力十足的發球表現,以兩盤搶七7比6(5)、7比6(5)擊敗大會頭號種子、俄羅斯名將梅迪維夫(Daniil Medvedev),爆出本屆賽事最大冷門,晉級男單4強。

奧普卡此戰狂轟24記ACE,寫下他2025賽季3盤2勝制賽事中的單場新高紀錄,全場比賽耗時1小時36分鐘,在第2盤搶7過程中高潮迭起,戲劇性十足,梅迪維夫原本取得4比1領先,隨後卻連續出現3次要命雙發失誤,最終將勝利拱手讓人,奧普卡晉級4強。

