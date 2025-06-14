全場狂轟24記ACE！美國悍將爆冷擊敗梅迪維夫闖利貝馬賽4強

▲奧普卡（Reilly Opelka）在荷蘭利貝馬公開賽8強爆冷擊敗頭號種子梅迪維夫（Daniil Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

利貝馬公開賽8強，美國悍將奧普卡（Reilly Opelka）展現火力十足的發球表現，以兩盤搶七7比6（5）、7比6（5）擊敗大會頭號種子、俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev），爆出本屆賽事最大冷門，晉級男單4強。

OPELKA S’OFFRE MEDVEDEV



87e mondial, Reilly Opelka élimine la tête de série n°1 Daniil Medvedev et se qualifie pour les demi-finales au tournoi ATP 250 de ´s-Hertogenbosch. pic.twitter.com/pnUXrbj7K9 [廣告]請繼續往下閱讀... June 13, 2025

奧普卡此戰狂轟24記ACE，寫下他2025賽季3盤2勝制賽事中的單場新高紀錄，全場比賽耗時1小時36分鐘，在第2盤搶7過程中高潮迭起，戲劇性十足，梅迪維夫原本取得4比1領先，隨後卻連續出現3次要命雙發失誤，最終將勝利拱手讓人，奧普卡晉級4強。

Making the most out of his second chance



Reilly Opelka becomes the second men's lucky loser to reach the 's-Hertogenbosch semi-finals in the tournaments history! @LibemaOpen | #LibemaOpen pic.twitter.com/R8J5CDjNTB — ATP Tour (@atptour) June 13, 2025

「這周我的發球狀況都很不錯，尤其是今天，」奧普卡賽後表示，「當天氣這麼炎熱時，球場彈跳會更劇烈，也讓我的發球旋轉效果更顯著，梅迪維夫是過去5年世界上最頂尖的選手之一，能擊敗他是一場偉大的勝利。」

談到梅迪維夫在搶七末段的失常表現，奧普卡接著說，「他的雙發失誤是因為我給他施加了壓力，我整場發球穩定且有威脅，讓他在關鍵時刻出現了失誤。」

SERVEBOT STATS



Reilly Opelka against Medvedev today…24 aces in 12 service games, 0 double faults and 72% first serves in pic.twitter.com/fwpFqkaMqp — Tennis Channel (@TennisChannel) June 13, 2025

奧普卡原本在會外賽最終輪敗給愛沙尼亞選手拉亞爾（Mark Lajal），但他成為幸運落敗者（Lucky Loser）晉級正賽，他是繼2023年澳洲選手土方凜輝（Rinky Hijikata）後，第二位以此身份闖入利貝馬4強的球員。

晉級半決賽後，奧普卡將與比利時好手貝爾格斯（Zizou Bergs）爭奪決賽門票，後者以7比6（2）、7比6（4）擊敗拉亞爾，晉級本季與生涯第3場ATP4強戰（先前分別在奧克蘭與馬賽）。