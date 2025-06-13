楊勇緯世錦賽意外止步32強　拚到黃金得分制連2站次輪出局

▲楊勇緯連2站賽事意外都止步次輪。（圖／資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「柔道男神」楊勇緯今晚（13日）出戰2025年匈牙利世錦賽，位列男子60公斤級第6種子，首輪輪空，次輪對上厄瓜多好手貝納維德斯（Jhonathan Benavides），雙方一路鑿戰到黃金得分制，楊勇緯被對手取得一個「有效」分落敗，意外止步32強。

東京奧運銀牌得主楊勇緯，去年在巴黎奧運止步8強，遭逢生涯重大挫敗，他一度萌生退意，不過冷靜過後，決定續拚2026年名古屋亞運。4月底在泰國舉行的亞錦賽，是他睽違9個月後首度重返國際舞台，連續2年與日本新生代勁敵中村太樹爭金，最終惜敗收下一枚銀牌。

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楊勇緯5月初赴哈薩克參加大滿貫賽，首輪輪空，次輪對上地主好手貝奇茨漢（Aman Bakytzhan），試圖以寢技壓制對手，反被取得一個「有效」分，最終反擊未果，止步16強。

時隔1個多月，楊勇緯今晚在匈牙利世錦賽登場，位列第6種子被分在B組，首輪輪空，次輪交手厄瓜多選手貝納維德斯，雙方打得難分難捨，最終楊勇緯在黃金得分制中先被對手得到一個「有效」分，遺憾止步32強，連續2站賽事都意外在次輪出局。

楊勇緯生涯首次參加世錦賽是在2019年，以第7名作收；2022年奪銅，追平台灣選手在世錦賽的最佳成績，去年又提升獎牌成色，收穫一枚銀牌，再度刷新我國賽史的最佳紀錄，可惜今年無緣再次站上頒獎台。