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焦子杰再見安打助台中睽違15年闖冠軍戰！將投入選秀挑戰職棒

▲▼ 焦子杰延長賽英雄！台中市相隔15年重返冠軍戰 。（圖／棒協提供）

▲焦子杰延長賽英雄！台中市相隔15年重返冠軍戰 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／新北報導

玉山盃青棒賽今日（6月13日）展開四強戰，由台中市對決台東縣，雙方激戰至延長賽才分出勝負。台中市靠著主戰捕手焦子杰在9局下敲再見安打，終場以3：2氣走台東縣，繼2010年後，睽違15年再次挺進冠軍戰。今年高三畢業後，焦子杰也將投入選秀。

雙方投手此戰壓制力十足，前3局形成投手戰，0比0僵持。4局上，台東縣率先突破平手局面，林顗勳靠觸身球上壘後，廖源霖與張硯程相繼安打形成一出局滿壘，方品嚴再敲高飛犧牲打，為台東縣先馳得點。

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4局下，台中市隨即展開反攻，焦子杰在兩出局後敲出二壘安打，吳宣錠接著補上一支適時安打，將比分追成1：1。雙方一路僵持至7局結束，進入延長賽採突破僵局制。

8局上，台東縣靠代打楊益的安打再下一城，再度取得領先。不過台中市在8局下毫不示弱，一出局後形成二、三壘有人的局面，由吳承皓以高飛犧牲打再度追平戰局。

進入9局，台中市投手成功守住台東縣攻勢，為隊友爭取再見機會。9局下，焦子杰挺身而出，敲出關鍵的再見安打，也讓球隊順利挺進冠軍戰。

▲▼ 焦子杰延長賽英雄！台中市相隔15年重返冠軍戰 。（圖／棒協提供）

▲焦子杰延長賽英雄！台中市相隔15年重返冠軍戰 。（圖／棒協提供）

焦子杰透露，當時教練是下短打戰術，但自己沒有點後，「後來就告訴我，把球打紮實，打到外野去，只要擊球紮實，球自然會飛。

率隊闖進冠軍戰，焦子杰也透露，接下來將投入中職選秀，期待朝同為是西苑的學長吉力吉撈．鞏冠看齊。

面對本屆另外兩名捕手張育豪（高苑）、江庭毅（平鎮）同樣要投入選秀，他自認，3人打擊方面都差不多，「就看誰穩定性比較好。」

至於守備方面，他坦言，擋、傳比較有信心，但還有其他需要加強，「我的引導、指揮能力和他們比，差比較多。」

身高175公分的焦子杰，身材相當厚實，他透露，母校西苑有和學長曾峻岳的體能訓練師林弘偉配合，透過他的菜單，身體肌力強化不少，也有提升打擊爆發力。

關鍵字： 青棒賽台中市焦子杰冠軍之路延長賽玉山盃

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