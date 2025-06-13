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夢想成真！曼聯25億簽下庫尼亞　童年紅魔迷親曝感動心聲

▲庫尼亞（Matheus Cunha）加盟曼聯。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫尼亞（Matheus Cunha）加盟曼聯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超豪門曼聯官方宣布，正式簽下狼隊主將、巴西前鋒庫尼亞（Matheus Cunha），轉會費方面則為6250萬英鎊（約新台幣25億），這份合約為期6年，至2030年6月止，並附帶一年延長選項；這筆交易也象徵著庫尼亞的童年夢想成為現實的重要一步。

曼聯早於6月1日宣布與庫尼亞達成協議，當時轉會尚需完成簽證與註冊程序。根據《ESPN》報導指出，曼聯觸發了庫尼亞合約中價值6250萬英鎊的解約條款，儘管俱樂部起初希望將付款分為4至5年，但最終同意在2年內繳清。

庫尼亞在加盟聲明中表達激動心情，「成為曼聯球員的感覺難以用言語形容，從小在巴西，我常在祖母家看英超轉播，曼聯一直是我最喜歡的英格蘭球隊，我夢想有一天能穿上這件紅色球衣，我要感謝我的家人，以及所有幫助我實現夢想的人。」

庫尼亞也期待能早日投入球隊訓練，「我迫不及待想開始季前集訓，認識我的新隊友並為新賽季做準備，現在我會全力以赴，努力成為球隊的重要一員，幫助這家俱樂部重返巔峰。」

年僅25歲的庫尼亞，上賽季在狼隊各項賽事中表現亮眼，繳出17顆進球與6次助攻，他過去曾效力馬德里競技與萊比錫紅牛，目前已為巴西國家隊出賽15場，並於今年3月對上阿根廷的比賽中攻入國家隊首球。

關鍵字： 足球曼聯庫尼亞

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