夢想成真！曼聯25億簽下庫尼亞　童年紅魔迷親曝感動心聲

▲庫尼亞(Matheus Cunha)加盟曼聯。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超豪門曼聯官方宣布,正式簽下狼隊主將、巴西前鋒庫尼亞(Matheus Cunha),轉會費方面則為6250萬英鎊(約新台幣25億),這份合約為期6年,至2030年6月止,並附帶一年延長選項;這筆交易也象徵著庫尼亞的童年夢想成為現實的重要一步。

Manchester United have confirmed the signing of Matheus Cunha from Wolves pic.twitter.com/dw4Ekv14LJ
June 12, 2025

曼聯早於6月1日宣布與庫尼亞達成協議,當時轉會尚需完成簽證與註冊程序。根據《ESPN》報導指出,曼聯觸發了庫尼亞合約中價值6250萬英鎊的解約條款,儘管俱樂部起初希望將付款分為4至5年,但最終同意在2年內繳清。

庫尼亞在加盟聲明中表達激動心情,「成為曼聯球員的感覺難以用言語形容,從小在巴西,我常在祖母家看英超轉播,曼聯一直是我最喜歡的英格蘭球隊,我夢想有一天能穿上這件紅色球衣,我要感謝我的家人,以及所有幫助我實現夢想的人。」

Matheus Cunha is living his dream at Man Utd pic.twitter.com/4Tb0gTrWJ2 — LiveScore (@livescore) June 12, 2025

庫尼亞也期待能早日投入球隊訓練,「我迫不及待想開始季前集訓,認識我的新隊友並為新賽季做準備,現在我會全力以赴,努力成為球隊的重要一員,幫助這家俱樂部重返巔峰。」

Cunha is United



Watch Matheus's first interview as a Red on Friday #MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 12, 2025

年僅25歲的庫尼亞,上賽季在狼隊各項賽事中表現亮眼,繳出17顆進球與6次助攻,他過去曾效力馬德里競技與萊比錫紅牛,目前已為巴西國家隊出賽15場,並於今年3月對上阿根廷的比賽中攻入國家隊首球。