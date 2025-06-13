張乙安雙刀對抗桃園大魔王！新北教頭感謝他救回比賽

▲新北晉級冠軍戰 ，張乙安 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／新北報導

新北市在玉山盃四強戰中以6比4力克強敵桃園市，挺進冠軍戰，其中最大功臣非「二刀流」張乙安莫屬。張乙安單場5打數4安打、3打點，並後援3.2局守下勝果，打下勝利打點、拿下勝投，堪稱完美演出。賽後新北總教練林力偉對他的表現讚不絕口，直言，「我跟他說要把比賽救回來，他做到了、很棒，是心臟很大顆的球員！」

林力偉：他就是打高張力比賽的強者

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林力偉透露，在集訓期間，張乙安表現就很穩定，前幾場比賽打得好卻屢被接殺，「我有跟他說，不用擔心，你就是強者，你就是打高張力比賽的選手，很高興他今天做到了。」

談到投手安排，他坦言早已設定讓張乙安後援收尾，「賽前就評估桃園實力在我們之上，所以前面要先咬住，才有後面拚的機會，今天他們做到了，乙安也守下來。」

張乙安展現全面能力，林力偉認為他投、打、跑以及守備都很好，對教練團來說，「安排他在哪個位置都放心。」

他也提到，乙安擁有對決強隊的豐富經驗，尤其是對上平鎮，「他知道怎麼對付這樣的隊伍，延長賽我只跟他說『把比賽救回來』，他真的做到了，是個心臟超大顆的球員。」

張乙安二刀流爆發：教練相信我，我就不能辜負他



面對自己的投打雙重貢獻，張乙安謙虛表示，「打擊就是想辦法把隊友送回來，教練相信我，我就不能辜負他。」他特別提到關鍵的兩支安打，「壘上有人，就要設法把他打回來，後面是學弟，不能把壓力留給他們。」

7局上關鍵逆轉安打，他透露，「教練讓我打，我就告訴自己一定要打回來。」面對何樺，他也分享打擊策略，「前一顆滑球我揮空，我就記住軌跡，下一顆果然又是滑球，這次我把握住了。」

進入延長賽10局，他主動向教練表達不想短打，「我說我想打，教練也答應了，因為我前面三支安打，感覺狀況很好。」

救援登板的那一局，他最有印象的是滿壘無人時封殺王興楷形成雙殺，「那一球救了我，不然真的不知道後面會發生什麼。」

鎖定冠軍、向學長看齊 還想繼續進化

張乙安坦言，希望能幫球隊拿下最後冠軍，「不想再輸了！」他也不避談球探注視的壓力，「當然想表現得好一點，也想跟學長一樣。」他目前維持投打並練，「兩邊都訓練，未來才有更多選擇。」

▲張乙安。（圖／記者楊舒帆攝）