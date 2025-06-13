運動雲

>

張乙安雙刀對抗桃園大魔王！新北教頭感謝他救回比賽

▲▼新北晉級冠軍戰 ，張乙安 。（圖／棒協提供）

▲新北晉級冠軍戰 ，張乙安 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／新北報導

新北市在玉山盃四強戰中以6比4力克強敵桃園市，挺進冠軍戰，其中最大功臣非「二刀流」張乙安莫屬。張乙安單場5打數4安打、3打點，並後援3.2局守下勝果，打下勝利打點、拿下勝投，堪稱完美演出。賽後新北總教練林力偉對他的表現讚不絕口，直言，「我跟他說要把比賽救回來，他做到了、很棒，是心臟很大顆的球員！」

林力偉：他就是打高張力比賽的強者

[廣告]請繼續往下閱讀...

林力偉透露，在集訓期間，張乙安表現就很穩定，前幾場比賽打得好卻屢被接殺，「我有跟他說，不用擔心，你就是強者，你就是打高張力比賽的選手，很高興他今天做到了。」

談到投手安排，他坦言早已設定讓張乙安後援收尾，「賽前就評估桃園實力在我們之上，所以前面要先咬住，才有後面拚的機會，今天他們做到了，乙安也守下來。」

張乙安展現全面能力，林力偉認為他投、打、跑以及守備都很好，對教練團來說，「安排他在哪個位置都放心。」
他也提到，乙安擁有對決強隊的豐富經驗，尤其是對上平鎮，「他知道怎麼對付這樣的隊伍，延長賽我只跟他說『把比賽救回來』，他真的做到了，是個心臟超大顆的球員。」

張乙安二刀流爆發：教練相信我，我就不能辜負他

面對自己的投打雙重貢獻，張乙安謙虛表示，「打擊就是想辦法把隊友送回來，教練相信我，我就不能辜負他。」他特別提到關鍵的兩支安打，「壘上有人，就要設法把他打回來，後面是學弟，不能把壓力留給他們。」

7局上關鍵逆轉安打，他透露，「教練讓我打，我就告訴自己一定要打回來。」面對何樺，他也分享打擊策略，「前一顆滑球我揮空，我就記住軌跡，下一顆果然又是滑球，這次我把握住了。」

進入延長賽10局，他主動向教練表達不想短打，「我說我想打，教練也答應了，因為我前面三支安打，感覺狀況很好。」
救援登板的那一局，他最有印象的是滿壘無人時封殺王興楷形成雙殺，「那一球救了我，不然真的不知道後面會發生什麼。」

鎖定冠軍、向學長看齊　還想繼續進化

張乙安坦言，希望能幫球隊拿下最後冠軍，「不想再輸了！」他也不避談球探注視的壓力，「當然想表現得好一點，也想跟學長一樣。」他目前維持投打並練，「兩邊都訓練，未來才有更多選擇。」

▲玉山盃新北市帕蘇拉．塔基斯利尼安、張乙安。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張乙安。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 棒球張乙安冠軍戰新北二刀流玉山盃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

哈利伯頓靠「柯瑞教材」破解雷霆超強防線　研讀10年季後賽精華

哈利伯頓靠「柯瑞教材」破解雷霆超強防線　研讀10年季後賽精華

【泰格與雪兒】酷涼液

熱門新聞

美日逾10隊球探觀戰玉山盃！城島健司也來了　點評昨日徐若熙

「龍仔」回應了！小熊隊3A台裔砲手確認與中職接觸　蔡其昌盼好消息降臨

ITZY來了！首度唱進大巨蛋　中信兄弟K歌日開球嘉賓華麗登場

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

還要別人提醒？魔術強森對「金童」說重話：這裡不是達拉斯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美日逾10隊、城島看玉山盃　談徐若熙

2「龍仔」回應了！確認與中職接觸

3IITZY首度唱進大巨蛋！兄弟K歌日開球

436年首例！徐若熙吞歷史級悲情敗投

5大谷登選手票選「最想看球員」榜首！

最新新聞

1陳晨威連續安挑戰再等等！今2場延賽

2洋基賽季6戰「通殺」皇家！

3韓職樂天外野手吐血　牽制球砸中身體

4阿巴西確定回歸特攻　周一記者會

5張乙安雙刀對大魔王！教頭讚救回比賽

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣健力國手范峻嘉破世界紀錄

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366