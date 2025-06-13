勇士挖「公鹿悍將」補強禁區？　美媒：柯爾對他很有好感

▲公鹿悍將波提斯本季場均13.9分、8.4籃板，成為勇士禁區補強目標之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏預計補強禁區戰力，公鹿悍將波提斯（Bobby Portis）成為潛在人選之一，這位30歲資深前場大將並未執行球員選項，選擇恢復自由身，儘管密爾瓦基有意留人，但《雅虎體育》指出，灣區大軍始終是值得觀察的「追求者」，尤其金州主帥柯爾（Steve Kerr）曾在國家隊與他共事，對他很有好感。

30歲的波提斯選擇不執行價值380萬美元的球員選項，成為非受限制自由球員，聯盟多支球隊都有意爭取他加盟，中產合約市場競爭激烈。《雅虎體育》記者費雪（Jake Fischer）披露，「雖然公鹿仍希望留下他，但勇士始終是值得關注的球隊。」

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費雪還提到，「波提斯在2023年FIBA世界盃與美國男籃期間，曾與勇士主帥柯爾共事，柯爾對他有相當好感。」

▲波提斯與勇士主帥柯爾在2023年FIBA世界盃合作過，彼此已有默契。（圖／達志影像／美聯社）

波提斯2021年隨公鹿奪冠，本季雖因違反NBA禁藥規定遭禁賽，僅出賽49場（7場先發），仍繳出場均13.9分、8.4籃板、2.1助攻，投籃命中率46.6%、三分命中率36.5%的全能數據，展現穩定禁區效率。

勇士多年來被認為「禁區高度不足」，總管小鄧利維（Mike Dunleavy）在上個月的季末記者會中明言，希望今夏能加強內線，「這裡總是圍繞著『禁區高度』這個關鍵詞。」