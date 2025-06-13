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哈利伯頓靠「柯瑞教材」破解雷霆超強防線　研讀10年季後賽精華

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓G3繳出準大三元表現，成為溜馬致勝關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在NBA總冠軍賽G3繳出22分、11助攻和9籃板的準大三元數據，率隊以116比107擊退雷霆，系列賽2比1領先。《運動畫刊》記者曼尼克斯（Chris Mannix）披露，哈利伯頓靠著研讀勇士天王柯瑞（Stephen Curry）10年季後賽精華片段，找到破解雷霆防線的方法。

面對雷霆高強度壓迫防守，身為溜馬體系核心的哈利伯頓在總決賽面臨不小的考驗，最終他決定向最懂破解身體對抗的射手學習——勇士4冠天王柯瑞。據《運動畫刊》記者曼尼克斯報導，哈利伯頓的訓練師漢倫（Drew Hanlen）寄給他一份柯瑞近10年季後賽的進球精華。

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柯瑞生涯已對抗過無數「防守怪物」，他憑藉跑動、投射與高球商多次在季後賽關鍵時刻完成致勝一擊，成為哈利伯頓首次總冠軍賽之旅的重要指引。曼尼克斯寫道，「歷來少有球員像柯瑞這樣擅長破解肢體對抗式的防守，他帶領勇士贏得4座冠軍……還有可能繼續增加。」

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓靠柯瑞季後賽影片備戰，破解雷霆防守壓迫。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓在昨（12）日的G3完美執行「柯瑞教材」，繳出22分、9籃板、11助攻的準大三元，命中率達52.9%，三分球8投4中，帶領溜馬在主場奪勝，現在球隊距隊史首冠僅差2場勝利。

值得一提的是，柯瑞正是最懂「如何收尾」的球星之一，4度封王、在無數關鍵時刻主宰賽場，哈利伯頓若能持續從他身上吸收經驗，溜馬今年的奪冠夢想有望成真。

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Tyrese HaliburtonStephen Curry

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