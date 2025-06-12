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WTA創舉！凍卵可申請排名保護　詹詠然當大使：對未來的保險

▲▼WTA推出生育保護新規，選手凍卵可保留世界排名，詹詠然受邀發聲。（圖／翻攝自X／WTA）

▲WTA推出生育保護新規，選手凍卵可保留世界排名，詹詠然受邀發聲。（圖／翻攝自X／WTA）

記者游郁香／綜合報導

女子網球協會（WTA）近日宣布一項全新規定，選手若因進行冷凍卵子等生育保護療程而暫別賽場，未來復出時將可申請「特別參賽排名」保留世界排名，台灣名將詹詠然登上WTA官方社群媒體，成為這個新政策的大使之一，她表示，凍卵是對未來的保險，讓她能將職業生涯放在首位。

這項政策為女性選手提供更多彈性與保障，是WTA支持運動員家庭與職涯平衡的重要一步。選手若因療程連續缺賽至少10周，即可依據休賽前8周的12周平均排名申請SER（特別參賽排名，Special Entry Ranking），並可用於最多3場賽事。

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▲詹詠然休兵9個月復出，巴勒摩紅土女雙奪勝。（圖／詹詠然提供）

▲詹詠然表示：「凍卵是對未來的保險，讓我能將自己與職涯放首位。」（圖／詹詠然提供）

WTA透過社群平台邀請多位女子選手現身說法，包括2017年美網冠軍史蒂芬絲（Sloane Stephens）、澳洲名將沙維爾（Daria Saville）以及台灣前女雙球后詹詠然。

詹詠然直言，「凍卵是對未來的一項保險，它讓我的選擇保持開放，也能將自己與職業生涯放在第1位。」

WTA執行長亞契（Portia Archer）表示，「我們致力於支持WTA球員在職業生涯與家庭規劃之間做出平衡的選擇。」這項規則也擴大了WTA現有的支持制度，涵蓋產假、產後支援及生育補助等內容。

事實上，女性運動員長期面臨生育與生涯衝突，此舉被視為網壇在性別友善政策上的重大突破，也讓更多選手能安心規劃未來。

關鍵字： 網球WTALatisha ChanSloane Stephens詹詠然

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