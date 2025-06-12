打退徐若熙後戲劇性逆轉！鋒總：大家都沒放棄　力亞士始終相信隊友

▲富邦悍將靠再見失誤贏球 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將洋投力亞士今晚在大巨蛋先發對戰味全龍，以7局無失分的優質內容強勢回穩，球隊最終9局靠再見失誤戲劇性逆轉，以2比1終止7連敗。他在賽後也特別稱讚對手徐若熙。總教練陳金鋒直言，徐若熙確實是不同層級的投手，「但大家都沒有放棄！」

力亞士上一戰面對中信兄弟狀況不理想，此戰回穩繳出好投，主投7局只被敲1安，送出6次三振，僅1次四壞球保送，沒失分。

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他在賽後坦言，上一場對兄弟投得不漂亮，也不會責怪隊友發生失誤，「這都是過程，最重要是如何調整，迎接下一場，今天也是盡全力拿下。」

對於今晚在大巨蛋投球感覺，力亞士認為，溫度投起來是比較舒服，「但我也曾在這裡投得不好，這些都是比賽的過程，要面對，也要學著適應。」

9局下，富邦靠對方再見失誤神奇逆轉，全場觀眾心跳加速，力亞士顯得沉穩，強調沒有因此緊張，「因為我相信我們團隊的能力，雖然近期經歷低潮，也有球員受傷，但我一直相信大家能一起克服。」

此役與味全「龍之子」徐若熙同場對決，力亞士給予高度肯定，「我知道他是非常有能力的投手，今天能和他同場競技，也沒讓他帶走勝利。但他真的很強，確實是目前中職本土投手中相當有能力的一位投手。」

陳金鋒賽後也稱讚力亞士表現堪稱加盟中職以來最佳一役，「今天控球非常出色，幾乎每一球都能壓在想要的位置上，不管是球速、變化球或節奏控制，都投得非常好。」

至於9局關鍵逆轉，鋒總給予全隊肯定，「我們拚到最後一個出局數都沒有放棄，大家都很努力，雖然是因為對方失誤，但不斷進壘相對就是造成對方壓力，最終把徐若熙打下來，就有些機會。」

鋒總也大讚徐若熙，「他本來狀態就都很穩定，算是另一個層級的投手，很穩定、落差不會很大，就是這樣很穩定地丟。」他認為，這他有能力才有辦法做到，「是很不好打的投手。」

▲力亞士好投 。（圖／富邦悍將提供）