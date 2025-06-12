運動雲

>

這正是你夢想中想做的事　大都會彼得森生涯首場完封勝

▲大都會彼得森（David Peterson）此役投出生涯首場完投完封勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會彼得森（David Peterson）此役投出生涯首場完投完封勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會左投彼得森（David Peterson）在今（台灣時間12日）先發對陣華盛頓國民的比賽中，締造職業生涯新高紀錄；彼得森完投9局上演無失分完封勝，率領球隊5比0獲勝，彼得森也成為自2019年馬茲（Steven Matz）以來，大都會首位完成完封的左投。

「這正是你夢想中想做的事，我們總是想盡可能投得更久，能夠投完整場9局，意義非常重大，」彼得森賽後愉悅說道。

這場比賽是彼得森大聯盟生涯表現最佳一役，他以高效投球快速壓制國民打線，開局連續解決前7名打者，直到第7局前對手都無法站上二壘；彼得森在7局上半曾遭遇無人出局、兩人上壘危機，但他接連用滑球三振兩位打者成功脫困。

8局上半彼得森再度面臨危機，一出局後賈西亞（Luis Garcia Jr）擊出一支二壘安打，隨後楊恩（Jacob Young）補上一支中前安打，眼看即將失分，沒想到大都會外野手泰勒（Tyrone Taylor）火速傳球回本壘，捕手托倫斯（Luis Torrens）隨即觸殺賈西亞化解危機；托倫斯對此賽後笑說「那時我眼睛閉著。」

彼得森賽後透露，當時投完第8局後，他走進球員通道對總教練門多薩（Carlos Mendoza）說「讓我完成它，」儘管當時投球數已達97球，門多薩最初表示最多只能再投8到8球，但彼得森仍堅持「讓我完成它，」最終總教練妥協回應「好吧，這一局交給你了。」

彼得森9局上半帶著全場40681名球迷的起立鼓掌聲重回投手丘，他坦言「我確實感到一股能量提升，畢竟是第9局，而且我有投球數限制，這時候，我只想傾盡所有，燃燒最後一絲能量。」

最終9局上半彼得森讓國民打線3上3下，以平飛出局、三振與滾地出局結束比賽；賽後彼得森振臂歡呼，露出燦爛笑容，擁抱完成生涯首場完封的搭檔托倫斯，並從隊友阿隆索（Pete Alonso）手中接過比賽用球收藏。

「我對7局、8局並不滿足，」彼得森最後強調。

關鍵字： MLB紐約大都會

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

中信兄弟再簽新洋投李博登　披黃衫戰力補強再進化

中信兄弟再簽新洋投李博登　披黃衫戰力補強再進化

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

快訊／相隔25年總冠軍主場勝　哈利伯頓準大三元率溜馬G3撂倒雷霆

快訊／相隔25年總冠軍主場勝　哈利伯頓準大三元率溜馬G3撂倒雷霆

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

【測試寶寶最喜歡哪個親戚】他0思考秒投入姨丈懷抱XD！

熱門新聞

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

中信兄弟再簽新洋投李博登　披黃衫戰力補強再進化

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悍將教練團異動　一軍投手教練換人

2孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍

3中信兄弟再簽新洋將！

4林昀儒乒超8連勝　受訪眼神求助王楚欽

5大谷翔平三壘打　連8戰敲安助道奇

最新新聞

1劉俊豪險蹲捕救援　還原當時驚險一幕

2陳晨威連33場敲安　明天挑戰新紀錄

3火鍋店開10季　透納成溜馬季後賽阻攻王

4城島來看徐若熙！也鎖定台灣高中新秀

5「現在戰績不好說」李珠珢：還有機會！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

「最近事情比較多」　陳傑憲扛下壓力：失投被我掌握到

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366