這正是你夢想中想做的事　大都會彼得森生涯首場完封勝

實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約大都會左投彼得森(David Peterson)在今(台灣時間12日)先發對陣華盛頓國民的比賽中,締造職業生涯新高紀錄;彼得森完投9局上演無失分完封勝,率領球隊5比0獲勝,彼得森也成為自2019年馬茲(Steven Matz)以來,大都會首位完成完封的左投。

「這正是你夢想中想做的事,我們總是想盡可能投得更久,能夠投完整場9局,意義非常重大,」彼得森賽後愉悅說道。

這場比賽是彼得森大聯盟生涯表現最佳一役,他以高效投球快速壓制國民打線,開局連續解決前7名打者,直到第7局前對手都無法站上二壘;彼得森在7局上半曾遭遇無人出局、兩人上壘危機,但他接連用滑球三振兩位打者成功脫困。

