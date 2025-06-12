這正是你夢想中想做的事　大都會彼得森生涯首場完封勝

▲大都會彼得森（David Peterson）此役投出生涯首場完投完封勝。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會左投彼得森（David Peterson）在今（台灣時間12日）先發對陣華盛頓國民的比賽中，締造職業生涯新高紀錄；彼得森完投9局上演無失分完封勝，率領球隊5比0獲勝，彼得森也成為自2019年馬茲（Steven Matz）以來，大都會首位完成完封的左投。

「這正是你夢想中想做的事，我們總是想盡可能投得更久，能夠投完整場9局，意義非常重大，」彼得森賽後愉悅說道。

這場比賽是彼得森大聯盟生涯表現最佳一役，他以高效投球快速壓制國民打線，開局連續解決前7名打者，直到第7局前對手都無法站上二壘；彼得森在7局上半曾遭遇無人出局、兩人上壘危機，但他接連用滑球三振兩位打者成功脫困。

8局上半彼得森再度面臨危機，一出局後賈西亞（Luis Garcia Jr）擊出一支二壘安打，隨後楊恩（Jacob Young）補上一支中前安打，眼看即將失分，沒想到大都會外野手泰勒（Tyrone Taylor）火速傳球回本壘，捕手托倫斯（Luis Torrens）隨即觸殺賈西亞化解危機；托倫斯對此賽後笑說「那時我眼睛閉著。」

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彼得森賽後透露，當時投完第8局後，他走進球員通道對總教練門多薩（Carlos Mendoza）說「讓我完成它，」儘管當時投球數已達97球，門多薩最初表示最多只能再投8到8球，但彼得森仍堅持「讓我完成它，」最終總教練妥協回應「好吧，這一局交給你了。」

彼得森9局上半帶著全場40681名球迷的起立鼓掌聲重回投手丘，他坦言「我確實感到一股能量提升，畢竟是第9局，而且我有投球數限制，這時候，我只想傾盡所有，燃燒最後一絲能量。」

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最終9局上半彼得森讓國民打線3上3下，以平飛出局、三振與滾地出局結束比賽；賽後彼得森振臂歡呼，露出燦爛笑容，擁抱完成生涯首場完封的搭檔托倫斯，並從隊友阿隆索（Pete Alonso）手中接過比賽用球收藏。

「我對7局、8局並不滿足，」彼得森最後強調。