統一獅下半季主題日亮點一次看！三麗鷗、超人力霸王、胡金龍引退賽

▲統一獅下半季主題日 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

2025年統一7-ELEVEN獅主場下半季賽事推出六大主題日，首檔7.11-7.13連續三天活動結合三麗鷗聯名企劃，將邀請明星酷企鵝、酷洛米、Hello Kitty蒞臨主題日，帶給球迷最好玩的超萌主題日。

第二檔7.25-7.27將前進臺北大巨蛋舉辦超人力霸王聯名主題日，這次將擴大舉辦連續三天邀請超人力霸王重磅登場，賽前、局間、賽後都安排超人力霸王打鬥秀，搭配燈光、音效及特攝劇，給球迷前所未有的震撼體驗。

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第三檔8.9-8.10連續兩天，以超人氣吉祥物萊恩為主軸，將規劃一系列「萊趣FUN暑假」主題活動，邀請家長帶著孩子們一起來到台南棒球場，體驗棒球觀賽樂趣，也讓孩子們的暑假假期充滿歡樂。

第四檔8.30-8.31恰逢七夕情人佳節，特別結合府城獅吼宮推出廟宇祭主題日，前年推出「吼力發大財」財神爺主題，今年將規劃結合月老愛神主題，推出良緣神助宮主題日，邀請各位善男信女一起來棒球場體驗不同風味的廟宇祭樂趣。

第五檔9.13是一個很重要的日子，今年初胡金龍宣告本賽季是他職棒生涯最終年，球隊也將規劃在台南棒球場舉辦胡金龍引退賽，詳細引退企劃預計於8月初正式公佈，屆時歡迎各位球迷一起進場感受胡金龍榮耀時刻引退賽。

第六檔9.20~9.21是本季統一獅行銷主題日最終回，將以UniGirls為主題企劃主題日，透過主題日讓UniGirls每個女孩能夠成為舞台上焦點，透過活動與球迷一起互動。

2025年統一7-ELEVEN獅下半季主題賽事，將於6.17起依據不同資格開放優先購票，詳細如下：

2025年度季票優先購票：6.17(二)09:0011:30

2025獅卡PLUS優先購票：6.17(二)12:006.19(四)11:30

兆豐聯盟卡優先購票：6.19(四)12:00~6.21(六)11:30

全面開賣：6.21(六)12:00起

售票平台：全台統一超ibon售票機台或網路購票

開放場次說明：7.25-7.27超人力霸王主題日、9.13胡金龍引退賽及9.20-9.21UniGirls女孩主題日，以上場次將依據主題活動細節確認後另行公告開賣相關資訊。