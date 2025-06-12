運動雲

>

統一獅下半季主題日亮點一次看！三麗鷗、超人力霸王、胡金龍引退賽

▲▼統一獅下半季主題日 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅下半季主題日 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

2025年統一7-ELEVEN獅主場下半季賽事推出六大主題日，首檔7.11-7.13連續三天活動結合三麗鷗聯名企劃，將邀請明星酷企鵝、酷洛米、Hello Kitty蒞臨主題日，帶給球迷最好玩的超萌主題日。

第二檔7.25-7.27將前進臺北大巨蛋舉辦超人力霸王聯名主題日，這次將擴大舉辦連續三天邀請超人力霸王重磅登場，賽前、局間、賽後都安排超人力霸王打鬥秀，搭配燈光、音效及特攝劇，給球迷前所未有的震撼體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三檔8.9-8.10連續兩天，以超人氣吉祥物萊恩為主軸，將規劃一系列「萊趣FUN暑假」主題活動，邀請家長帶著孩子們一起來到台南棒球場，體驗棒球觀賽樂趣，也讓孩子們的暑假假期充滿歡樂。

第四檔8.30-8.31恰逢七夕情人佳節，特別結合府城獅吼宮推出廟宇祭主題日，前年推出「吼力發大財」財神爺主題，今年將規劃結合月老愛神主題，推出良緣神助宮主題日，邀請各位善男信女一起來棒球場體驗不同風味的廟宇祭樂趣。

第五檔9.13是一個很重要的日子，今年初胡金龍宣告本賽季是他職棒生涯最終年，球隊也將規劃在台南棒球場舉辦胡金龍引退賽，詳細引退企劃預計於8月初正式公佈，屆時歡迎各位球迷一起進場感受胡金龍榮耀時刻引退賽。

第六檔9.20~9.21是本季統一獅行銷主題日最終回，將以UniGirls為主題企劃主題日，透過主題日讓UniGirls每個女孩能夠成為舞台上焦點，透過活動與球迷一起互動。

2025年統一7-ELEVEN獅下半季主題賽事，將於6.17起依據不同資格開放優先購票，詳細如下：

2025年度季票優先購票：6.17(二)09:0011:30
2025獅卡PLUS優先購票：6.17(二)12:006.19(四)11:30
兆豐聯盟卡優先購票：6.19(四)12:00~6.21(六)11:30
全面開賣：6.21(六)12:00起
售票平台：全台統一超ibon售票機台或網路購票

開放場次說明：7.25-7.27超人力霸王主題日、9.13胡金龍引退賽及9.20-9.21UniGirls女孩主題日，以上場次將依據主題活動細節確認後另行公告開賣相關資訊。

▲▼統一獅下半季主題日 。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅下半季主題日 。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅下半季主題日 。（圖／統一獅提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

搭誰都能贏！林昀儒乒超8連勝　靦腆受訪「眼神求助」隊友王楚欽

快訊／相隔25年總冠軍主場勝　哈利伯頓準大三元率溜馬G3撂倒雷霆

快訊／相隔25年總冠軍主場勝　哈利伯頓準大三元率溜馬G3撂倒雷霆

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

李灝宇、潘文輝讓他難忘！費城人球探總監大讚台灣球員素質

李灝宇、潘文輝讓他難忘！費城人球探總監大讚台灣球員素質

【太巧還是太扯？】饅頭媽前男友茶行也遭貨車猛撞！

熱門新聞

悍將教練團異動　一軍投手教練換人

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

大谷翔平掃三壘打　連8戰敲安助道奇5比2擊退教士

陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls攜手萊恩為白襪台灣日演出

大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭賽後報平安

快訊／「表弟」卡森斯抓狂險揍球迷下場出爐！　確定遭禁賽整季

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悍將教練團異動　一軍投手教練換人

2孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍

3大谷翔平三壘打　連8戰敲安助道奇

4陳傑憲婉拒開球　統一獅派UniGirls

5大谷跑壘被踩腳　道奇教頭報平安

最新新聞

1協尋MVP！　SGA總冠軍G3決勝期神隱

2道奇臨時推派奇兵先發　僅失1分

3獅下半季主題日！胡金龍引退賽在這天

4教宗戴白襪帽子現身梵蒂岡！

5擺脫0.086低潮　道奇「西語老師」：真爽快

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

投手犯規送分竟是眼鏡惹得禍　羅戈無奈：生涯第一次

統一獅清盤味全穩居王位　餅總：沒想到這個結果

「最近事情比較多」　陳傑憲扛下壓力：失投被我掌握到

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366