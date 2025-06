溜馬替補後衛「抄截」貢獻巨大　雷霆主帥承認戰術疏忽

▲麥康諾替補上場15分鐘,狂拿5抄截。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA總冠軍賽G3再爆出驚奇,溜馬替補控衛麥康諾(T.J. McConnell)雖僅出賽15分鐘,卻靠著5次抄截牽動比賽節奏,助隊以116比107擊敗雷霆,系列賽2比1領先。對此,雷霆總教練戴諾特(Mark Daigneault)坦承,麥康諾的侵略性在關鍵時刻造成連鎖效應,導致球隊失誤頻頻,最終吞敗。

「那些失誤非常關鍵,造成了連鎖反應。」戴諾特賽後表示,「但我不會把敗因全部歸咎於那幾次失誤,只是這場比賽大部分時間,他們的比賽態度比我們更好、更符合自身風格。」

T.J. MCCONNELL: ALL HEART, ALL HUSTLE



10 PTS

5 AST

5 STL



First player since 1973-74 to record these numbers off the bench in a Finals game pic.twitter.com/sKcwp9U1d4