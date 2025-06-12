溜馬替補後衛「抄截」貢獻巨大　雷霆主帥承認戰術疏忽

▲麥康諾替補上場15分鐘，狂拿5抄截。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA總冠軍賽G3再爆出驚奇，溜馬替補控衛麥康諾（T.J. McConnell）雖僅出賽15分鐘，卻靠著5次抄截牽動比賽節奏，助隊以116比107擊敗雷霆，系列賽2比1領先。對此，雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）坦承，麥康諾的侵略性在關鍵時刻造成連鎖效應，導致球隊失誤頻頻，最終吞敗。

「那些失誤非常關鍵，造成了連鎖反應。」戴諾特賽後表示，「但我不會把敗因全部歸咎於那幾次失誤，只是這場比賽大部分時間，他們的比賽態度比我們更好、更符合自身風格。」

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T.J. MCCONNELL: ALL HEART, ALL HUSTLE



10 PTS

5 AST

5 STL



First player since 1973-74 to record these numbers off the bench in a Finals game pic.twitter.com/sKcwp9U1d4 — NBA (@NBA) June 12, 2025

雷霆教練團賽前主要針對哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、西亞卡姆（Pascal Siakam）等主力布署防守，甚至也提及內史密斯（Aaron Nesmith）與內姆哈德（Andrew Nembhard）的進步，但相較之下，麥康諾這位平均僅上場16.4分鐘的替補控衛，顯然未得到足夠重視。

▲麥康諾關鍵替補，成功搗亂雷霆賽前戰略。（圖／達志影像／美聯社）

然而，這場比賽中，麥康諾幾度抄截雷霆發邊線球，宛如對方的傳球目標般精準卡位，幫助溜馬在第4節關鍵時刻拉開比分，戴諾特表示，「我們犯了太多錯誤，有太多回合對手比我們更明確執行，這些都是會讓比賽失控的細節。」