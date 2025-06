擺脫前兩戰狂失20分陰影　盧薩多率費城人擊退小熊

▲費城人先發左投盧薩多(Jesús Luzardo)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

費城人先發左投盧薩多(Jesús Luzardo)在經歷前2場先發合計5.2局狂失20分史上最差表現後,終於在今(台灣時間12日)對陣芝加哥小熊的比賽中擺脫陰影;盧薩多全場繳出6局10K僅失1分好投,順利幫助球隊7比2收拾國聯中區王者小熊,以2勝1敗贏得系列賽。

盧薩多在開季前11場先發防禦率2.15,拿下5勝0敗,但卻在對釀酒人一戰狂失12分寫下生涯新高,上場對藍鳥再失8分,2場比賽狂失20分,成為隊史第一人,同時也是史上第一位2場先發投不滿6局就失掉20分責失分的投手。

賽後外界對盧薩多健康與狀態產生疑慮,不過他與教練團在投球動作中發現了「投球暗示」(pitch-tipping)問題,並進行調整,成為本場反彈的轉捩點。

Jesus Luzardo learned he was likely tipping pitches the past two games, especially with runners on 2B.



If you're tipping pitches in 2025, you're going to get crushed. And this is perfectly legal, part of the game. Probably much more common than most realize.



His numbers w/ a… pic.twitter.com/vNZjM3vjFP