擺脫前兩戰狂失20分陰影　盧薩多率費城人擊退小熊

▲費城人先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

費城人先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）在經歷前2場先發合計5.2局狂失20分史上最差表現後，終於在今（台灣時間12日）對陣芝加哥小熊的比賽中擺脫陰影；盧薩多全場繳出6局10K僅失1分好投，順利幫助球隊7比2收拾國聯中區王者小熊，以2勝1敗贏得系列賽。

盧薩多在開季前11場先發防禦率2.15，拿下5勝0敗，但卻在對釀酒人一戰狂失12分寫下生涯新高，上場對藍鳥再失8分，2場比賽狂失20分，成為隊史第一人，同時也是史上第一位2場先發投不滿6局就失掉20分責失分的投手。

賽後外界對盧薩多健康與狀態產生疑慮，不過他與教練團在投球動作中發現了「投球暗示」（pitch-tipping）問題，並進行調整，成為本場反彈的轉捩點。

Jesus Luzardo learned he was likely tipping pitches the past two games, especially with runners on 2B.



If you're tipping pitches in 2025, you're going to get crushed. And this is perfectly legal, part of the game. Probably much more common than most realize.



His numbers w/ a… pic.twitter.com/vNZjM3vjFP — The WARmonger (@TheWARmonger_) June 11, 2025

「我想沒有任何人比我更想贏回來了，」盧薩多賽後坦言，而根據總教練湯姆森（Rob Thomson）的說法，盧薩多本場比賽的控球與球種搭配近乎完美；「他今天真的執行得非常好，進攻好球帶，變速球和滑球都很犀利，製造很多弱擊與揮空，他真的很出色，」湯姆森讚賞道。

數據顯示，盧薩多此戰的速球與變速球各造成5次揮空，曲球與滑球則各有3次，展現4種球路皆能壓制對手；值得一提的是，小熊場均得分為聯盟第一（5.6分），且三振率僅20.2%，為聯盟第五低。

Jesús Luzardo's 10th K pic.twitter.com/YLFeC4g4IS — Rob Friedman (@PitchingNinja) June 11, 2025

這樣的表現也讓隊友舒瓦伯（Kyle Schwarber）感到欣慰，「我們都很期待看他今天站上投手丘，看看會發生什麼，」舒瓦伯說，「我們心想：他絕不會讓那種狀況出現第三次。」

May we interest you in a Schwarbomb? pic.twitter.com/gSt0K8VeHk — Philadelphia Phillies (@Phillies) June 11, 2025

外界曾懷疑盧薩多是否因2024年傷後復出，累積投球局數突破限制而造成疲勞，但他本人堅稱狀況極佳，「就像我說的，我終於鬆了一口氣，因為我的球威還在，而且身體感覺非常好，」隨後湯姆森也為愛將背書，「每個人都可能有一兩場狀況不佳，但他的球質能掩蓋一切。」

費城人的火力也在此戰復甦，全場合計敲出5支長打，其中舒瓦伯與波姆（Alec Bohm）皆有開轟表現；在跟小熊系列賽的前2戰，儘管費城人敲出26支安打，但23支是一壘安打，近5場比賽他們也只有2轟，不過今天他們一口氣就敲出2轟，球隊最終也以7比2順利取勝。

「我覺得我們打得不錯，」湯姆森對球隊打線的表現表示肯定，「這系列我們敲了很多安打，雖然大多是一壘安打，但我很喜歡我們的打擊策略。」