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擺脫前兩戰狂失20分陰影　盧薩多率費城人擊退小熊

▲費城人先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

費城人先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）在經歷前2場先發合計5.2局狂失20分史上最差表現後，終於在今（台灣時間12日）對陣芝加哥小熊的比賽中擺脫陰影；盧薩多全場繳出6局10K僅失1分好投，順利幫助球隊7比2收拾國聯中區王者小熊，以2勝1敗贏得系列賽。

盧薩多在開季前11場先發防禦率2.15，拿下5勝0敗，但卻在對釀酒人一戰狂失12分寫下生涯新高，上場對藍鳥再失8分，2場比賽狂失20分，成為隊史第一人，同時也是史上第一位2場先發投不滿6局就失掉20分責失分的投手。

賽後外界對盧薩多健康與狀態產生疑慮，不過他與教練團在投球動作中發現了「投球暗示」（pitch-tipping）問題，並進行調整，成為本場反彈的轉捩點。

「我想沒有任何人比我更想贏回來了，」盧薩多賽後坦言，而根據總教練湯姆森（Rob Thomson）的說法，盧薩多本場比賽的控球與球種搭配近乎完美；「他今天真的執行得非常好，進攻好球帶，變速球和滑球都很犀利，製造很多弱擊與揮空，他真的很出色，」湯姆森讚賞道。

數據顯示，盧薩多此戰的速球與變速球各造成5次揮空，曲球與滑球則各有3次，展現4種球路皆能壓制對手；值得一提的是，小熊場均得分為聯盟第一（5.6分），且三振率僅20.2%，為聯盟第五低。

這樣的表現也讓隊友舒瓦伯（Kyle Schwarber）感到欣慰，「我們都很期待看他今天站上投手丘，看看會發生什麼，」舒瓦伯說，「我們心想：他絕不會讓那種狀況出現第三次。」

外界曾懷疑盧薩多是否因2024年傷後復出，累積投球局數突破限制而造成疲勞，但他本人堅稱狀況極佳，「就像我說的，我終於鬆了一口氣，因為我的球威還在，而且身體感覺非常好，」隨後湯姆森也為愛將背書，「每個人都可能有一兩場狀況不佳，但他的球質能掩蓋一切。」

費城人的火力也在此戰復甦，全場合計敲出5支長打，其中舒瓦伯與波姆（Alec Bohm）皆有開轟表現；在跟小熊系列賽的前2戰，儘管費城人敲出26支安打，但23支是一壘安打，近5場比賽他們也只有2轟，不過今天他們一口氣就敲出2轟，球隊最終也以7比2順利取勝。

「我覺得我們打得不錯，」湯姆森對球隊打線的表現表示肯定，「這系列我們敲了很多安打，雖然大多是一壘安打，但我很喜歡我們的打擊策略。」

關鍵字： MLB費城費城人

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