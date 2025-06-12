阿庫尼亞開轟、施維倫巴赫首次完投　勇士6比2剋釀酒人

▲勇士強投施維倫巴赫（Spencer Schwellenbach）今天上演完投勝。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

亞特蘭大勇士今（台灣時間12日）作客交手密爾瓦基釀酒人，迎來雙方3連戰的最後一場比賽，勇士此役憑藉25歲先發右投施維倫巴赫（Spencer Schwellenbach）上演生涯首次完投外加阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr）開轟領軍之下，以6比2擊敗釀酒人拿下勝利。

2局上半勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）先是鎖定釀酒人先發派翠克（Chad Patrick）89英哩卡特球擊出2分砲，助隊先馳得點，緊接著埋伏在第9棒的艾倫（Nick Allen）保送上壘後，阿庫尼亞與鮑德溫（Drake Baldwin）連續敲安再攻下1分，勇士3比0領先。

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4局上半阿庫尼亞咬中派翠克89.1英哩內角滑球，擊出一支飛行距離416英呎的大號2分砲，這球以107.7英哩的擊球初速及31度仰角被阿庫尼亞送出牆外；7局上半阿爾比斯（Ozzie Albies）把握三壘有人的機會，敲出適時安打再下一城，勇士將領先優勢擴大至6比1。

「我真的很開心，能夠恢復到我知道自己能打出的水準，並做出那些我知道自己可以做到的事，感覺真的很棒，」阿庫尼亞賽後通過翻譯說道。

「我很喜歡每天能把他的名字寫在打線第一棒的位置上，他的打席非常成熟、選球精準，而且你知道，一個像他這樣的球員，一旦熱機完成，就準備好帶著整隊向前衝了，」勇士主帥史尼特（Brian Snitker）隨後提及。

Schwell done!



First complete game by Spencer Schwellenbach. pic.twitter.com/E256dQ1mmW — Atlanta Braves (@Braves) June 11, 2025

投手方面，勇士先發施維倫巴赫完投9局僅用105球，被敲出5支安打責失2分，送出9次三振沒有保送，最終他靠著生涯首次完投的表現，順利拿下本季第5勝。

「他的投球機制非常協調，看起來就像他今天能一直這樣投下去，感覺就像在玩接球一樣，球速卻是98、99英哩，」勇士主帥史尼特賽後說道。

Spencer Schwellenbach tosses the first complete game of his career! pic.twitter.com/LQt5q54IlM — MLB (@MLB) June 11, 2025

施維倫巴赫今年已累積14場出賽，其中11場為優質先發，本場完投勝更顯其潛力，「他那時就敢正面對決，我覺得他就是這種選手，他是那種人，我認為他天生就是這樣的投手，」史尼特總結表示。