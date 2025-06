阿庫尼亞開轟、施維倫巴赫首次完投　勇士6比2剋釀酒人

▲勇士強投施維倫巴赫(Spencer Schwellenbach)今天上演完投勝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

亞特蘭大勇士今(台灣時間12日)作客交手密爾瓦基釀酒人,迎來雙方3連戰的最後一場比賽,勇士此役憑藉25歲先發右投施維倫巴赫(Spencer Schwellenbach)上演生涯首次完投外加阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr)開轟領軍之下,以6比2擊敗釀酒人拿下勝利。

2局上半勇士中外野手哈里斯(Michael Harris II)先是鎖定釀酒人先發派翠克(Chad Patrick)89英哩卡特球擊出2分砲,助隊先馳得點,緊接著埋伏在第9棒的艾倫(Nick Allen)保送上壘後,阿庫尼亞與鮑德溫(Drake Baldwin)連續敲安再攻下1分,勇士3比0領先。

See you at home! pic.twitter.com/zk07cGu3dX — Atlanta Braves (@Braves) June 11, 2025

4局上半阿庫尼亞咬中派翠克89.1英哩內角滑球,擊出一支飛行距離416英呎的大號2分砲,這球以107.7英哩的擊球初速及31度仰角被阿庫尼亞送出牆外;7局上半阿爾比斯(Ozzie Albies)把握三壘有人的機會,敲出適時安打再下一城,勇士將領先優勢擴大至6比1。

「我真的很開心,能夠恢復到我知道自己能打出的水準,並做出那些我知道自己可以做到的事,感覺真的很棒,」阿庫尼亞賽後通過翻譯說道。

「我很喜歡每天能把他的名字寫在打線第一棒的位置上,他的打席非常成熟、選球精準,而且你知道,一個像他這樣的球員,一旦熱機完成,就準備好帶著整隊向前衝了,」勇士主帥史尼特(Brian Snitker)隨後提及。

Schwell done!



First complete game by Spencer Schwellenbach. pic.twitter.com/E256dQ1mmW — Atlanta Braves (@Braves) June 11, 2025

投手方面,勇士先發施維倫巴赫完投9局僅用105球,被敲出5支安打責失2分,送出9次三振沒有保送,最終他靠著生涯首次完投的表現,順利拿下本季第5勝。

「他的投球機制非常協調,看起來就像他今天能一直這樣投下去,感覺就像在玩接球一樣,球速卻是98、99英哩,」勇士主帥史尼特賽後說道。

Spencer Schwellenbach tosses the first complete game of his career! pic.twitter.com/LQt5q54IlM — MLB (@MLB) June 11, 2025

施維倫巴赫今年已累積14場出賽,其中11場為優質先發,本場完投勝更顯其潛力,「他那時就敢正面對決,我覺得他就是這種選手,他是那種人,我認為他天生就是這樣的投手,」史尼特總結表示。