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徐若熙拚旅外！費城人球探總監看好他挑戰美職　成為大聯盟潛力股

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

繼古林睿煬挑戰日職後，味全龍年輕投手徐若熙的發展備受關注，吸引來自美、日職球探的目光。費城人國際球探部門總監鄭（Derrick Chung）近日來台，並接受《ETtoday運動雲》訪問，特別提到徐若熙具備挑戰大聯盟的潛力，甚至直言：「我認為他有潛力成為大聯盟的特別球員。」

「他是真的很好的選手，從第一次看到他到現在的發展，真的很了不起，給予很高的評價。」至於第一次看到徐若熙是何時？他指出，「我們在高中聯賽看過他，他在美國德州參加小馬聯盟帕馬級世界盃時也看過，儘管他有段期間曾因傷稍作休養，我們大概持續觀察了他七年。」

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談到徐若熙在中職的表現，他也提到，首先是天賦很好，看到他持續進步的樣子，令人覺得真的很有潛力。他是一個投球機制非常好的投手，運動神經也不錯。

對於是否具備擔任美職先發投手的條件，鄭直言：「他一直以來就是先發投手，無論是球質、控球能力還是比賽節奏掌控，都具備很高的水準。我們認為他有機會成為一名優秀的投手。」

至於若與美職球隊簽約，是否有機會直接從大聯盟起步？鄭在思考片刻後回答：「應該可以從大聯盟出發，因為他的條件真的很好，心理素質也夠穩定，整體表現非常優異。」

徐若熙本季出賽6戰，累計1勝3敗，合計35.2局，每局被上壘率0.70，失9分有7分責失分，防禦率1.77，奪41次三振，僅4次四壞保送，被敲過2發全壘打。他在2日降到二軍，12日重返一軍並在大巨蛋先發對富邦悍將，將再次吸引不少美日職球探到場。目前聚焦玉山盃青棒賽的球探很多，有機會超過之前出賽的關注度。

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