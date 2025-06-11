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超大咖！中信兄弟宣布SUPER JUNIOR-D＆E首登臺北大巨蛋

▲中信K歌主題邀請D&E。（圖／中信兄弟提供）

▲中信K歌主題邀請D&E。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟年度最受矚目的大型K歌主題日活動《CHANNEL B vol.2》，確定將於2025年8月1日至3日重磅回歸，地點再次選定備受好評的臺北大巨蛋，11日宣布超大咖SUPER JUNIOR-D&E將降臨大巨蛋。

今年活動不僅規模升級，更邀請到韓流最寵粉男團——SUPER JUNIOR-D&E於8月3日（週日）親臨現場擔任壓軸嘉賓，這也是D&E首次登上臺北大巨蛋舞台，勢必再掀K歌與偶像的雙重熱潮。

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延續去年的爆棚話題，今年的《CHANNEL B vol.2》由龍角散草本喉糖冠名贊助，主題週活動連續三天嗨唱不間斷。8月1日（五）Friday Night將由音樂創作團體「製噪機NOISE MAKER」攜手Passion Sisters揭開序幕；8月2日至3日則安排黃金週末時段，最熟悉的華語經典與流行熱曲將輪番登場，讓全場球迷大聲合唱，嗨翻全場。

此外，深受象迷期待的第十二屆《我不是歌手》球員K歌對決也將在主題週中同步登場，球員們將以直球唱功挑戰舞台，絕對是一場「不能轉台的週末音樂祭」。

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