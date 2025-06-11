美名嘴曝「籃球之神」球評風格　駁斥巴克利雙倍年薪　

▲喬丹即將加入《NBC》評論NBA賽事。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

近期盛傳「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）將以每年4000萬美元（約12億台幣）的天價薪資加入《NBC》擔任NBA賽事評論員，然而根據《Front Office Sports》報導，該數字已遭內部人士駁斥，強調傳聞明顯誇大，實際金額遠不及此數。

這項傳聞之所以引起關注，不僅因金額超越喬丹球員生涯任何1年年薪，也因若消息屬實，將遠高於現任評論員如巴克利（Charles Barkley）等體壇名嘴的收入，據悉，巴克利在《TNT》年薪約為2000萬美元（約6億台幣），已屬頂級水準，即便喬丹擁有超高全球影響力，也難以立刻躍升至2倍行情。

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▲巴克利退役後成為NBA首屈一指球評。（圖／達志影像／美聯社）

雖然天價年薪已被否認，外界仍高度關注喬丹轉戰播報席的潛力，在《PBD Podcast》節目中，名嘴史密斯（Stephen A. Smith）談及此事時表示，若喬丹確實加入轉播，勢必以「毫不留情的直言風格」帶來震撼表現。

「他會非常坦率，不會含糊其辭。」史密斯指出，「他會講實話，講內行話，如果他收斂了，我會打給他叫他講真話。」

儘管喬丹自退役後多保持低調，但據史密斯表示，在私下場合他常深入分析比賽，且見解犀利，「他知道怎麼贏球，知道NBA真正的樣貌，這些觀點才是觀眾最想聽到的。」

喬丹早前已宣布參與《NBC》轉播計畫，並計劃兼任籃球顧問角色，協助節目評析與策劃，他是否能如同球員時期般，在轉播台上掀起另一波風潮，備受各界矚目。