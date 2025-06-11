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道奇輪值戰力拉警報！傳鎖定響尾蛇王牌蓋倫作為補強人選

▲賈倫（Zac Gallen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈倫（Zac Gallen）。（圖／達志影像／美聯社）

道奇輪值告急　傳鎖定響尾蛇王牌蓋倫作為補強人選

記者王真魚／綜合報導

道奇先發輪值拉警報，為了填補戰力，外界浮現多種交易補強方案，據美國媒體《新聞週刊》報導，其中亞利桑那響尾蛇隊投手蓋倫（Zac Gallen）也可能是其中一位人選。

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29歲的蓋倫，直到上季為止已連續三年繳出雙位數勝投的穩定成績。不過，截至台灣時間6月9日，他本季出賽14場，僅拿下4勝8敗，自責分率高達5.15，整體表現陷入苦戰。

目前道奇先發輪值中，史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希、岡索林（Tony Gonsolin）都在傷兵名單。

報導指出，「蓋倫目前是一年約，如果響尾蛇隊決定放手交易，他很有可能成為交易對象。儘管本季的掙扎是他少數的缺點，但若能在交易截止日前扭轉劣勢，對於像水手、道奇、小熊這樣的球隊來說，會是一個極具吸引力的選擇。」

目前響尾蛇隊在國聯西區排名第4，與排名的道奇隊已有7.5場勝差。在本季的交易市場中，響尾蛇可能會成為賣方，而蓋倫是否真的會被交易，也引發外界高度關注。

關鍵字： 道奇亞利桑那蓋倫交易補強

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