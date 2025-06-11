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大谷翔平第3度Live BP「有重大進展」　達比修有、山本由伸全程關注

▲▼ 大谷翔平投球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平第3度實戰登板　，「使用PitchCom」「模擬跑者」「局間休息」幾近正式比賽，達比修、山本由伸全程關注 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國大聯盟道奇隊的二刀流球星大谷翔平在對戰教士隊賽前，進行術後第三次「實戰打擊練習」（Live BP）。這次投3局，面對11名打者共投出44球，僅被擊出1支安打，並送出6次三振。教士達比修有與隊友山本由伸一同在旁觀察大谷的狀況。

據日媒報導，大谷輪流對上兩位小聯盟打者（分別為右打與左打），整體控球相當穩定，不僅變化球表現亮眼，直球也能連續引誘打者揮空。與前兩次一樣，每對3到4名打者便模擬進行「換局間休息」。

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此外，今天練習也首次使用「PitchCom」指定球種與球路，並模擬二壘有人狀況時進行快投，逼近正式比賽的實戰強度。

《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）評價，「今天的大谷翔平在球數上取得重大進展。他面對小聯盟打者時有15球讓打者揮空。」

大谷在2023年9月接受右肘韌帶修復手術（俗稱「Tommy John手術」），並從去年至今持續復健，準備以投手身份重返戰場。

開季後，他每周以周六為基準進行完整牛棚練投，逐步增加球數、強度與變化球的類型。 他於5月25日在大都會主場花旗球場進行首次Live BP，當時投了22球，最快球速達97英里（約156公里）。第二次則是在5月31日於道奇主場進行，模擬2局共投29球，最快球速同樣達到97英里。

大谷原定是作客紅雀系列戰期間進行第三次Live BP，但因天氣不佳順延，加上6月8日（台灣時間9日）被觸身球打中左腳，再度延後一天，最終改在今天教士戰前進行。

大谷預計7月15日（台灣時間16日）明星賽後以投手身份回歸，從下周開始還有4周時間準備。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，最終復出條件為「投滿5局、75球」，若進度順利，大谷有機會在本月底前達標，完成回歸的最後一哩路。

關鍵字： 大谷翔平MLB洛杉磯天使棒球火燒三壘

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