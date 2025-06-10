大巨蛋下半季主場抽籤出爐　悍將兩次假日主場、兄弟9月平日主場

▲富邦悍將去年大巨蛋主場。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒各球團今年於台北大巨蛋安排52場例行賽，不僅提升賽事效益，也讓更多球迷有機會在全新場館觀賽。下半季主場球隊抽籤完成，富邦悍將抽到2次假日主場。

聯盟表示，隨著上半季接近尾聲，聯盟也於9日召開會議，釋出下半季新增的6個檔期、共14場比賽供各球團申請，並完成登記與抽籤作業，確定各隊在下半季的主場分配。

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此次釋出的台北大巨蛋檔期包含3個假日場次與3個平日場次，共計6檔期、14場比賽。抽籤結果為，假日場為8月8至10日（樂天桃猿）、8月15至17日（富邦悍將）與9月20至21日（富邦悍將），平日場則為8月5至6日（味全龍）、8月12日至13日（樂天桃猿）與9月18至19日（中信兄弟）。

各球團依需求向聯盟登記欲申請的檔期，登記完成後由聯盟統一進行抽籤作業。抽籤順序為假日檔期優先，隨後進行平日場次抽籤，最終完成台北大巨蛋下半季賽程主場分配。

悍將球團表示，下半季主場新增大巨蛋場次，球團樂見其成，也將準備相關主題日於日後公佈，球迷朋友敬請期待。

抽籤結果如下：

▲台北大巨蛋下半季主場球隊抽籤結果。（圖／中職聯盟提供）