預約年度最佳美技！　運動家克拉克上演攀牆接殺　隊友抱頭傻眼

▲運動家克拉克（Denzel Clarke）上演驚天接殺美技。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

運動家新秀中外野手克拉克（Denzel Clarke）在台灣時間10日交手天使的比賽中，以一記驚天攀牆接殺再次震撼球迷，彷彿蜘蛛人降臨洛杉磯；成功搶下天使強打沙努埃爾（Nolan Schanuel）預計398英呎的陽春全壘打，雖然球隊最終輸球，但此刻卻成為當晚最具話題的守備美技。

克拉克自登上大聯盟以來，便以傑出的運動能力與華麗守備迅速吸引球迷目光，目前處於職業生涯初期的他，已經有一套專屬的準備流程；克拉克在每個客場系列賽首戰前，會在打擊練習時親赴外野，從警戒區開始測試至外牆的步伐節奏，以此掌握追球距離，然而克拉克坦言直到第一顆飛球實際飛來，才能真正熟悉球場環境。

「我總是說，第一次在新球場出賽的第一個守備機會，會是打破緊張氣氛的時刻，」克拉克表示，「這次的開場好戲真的太瘋狂了。」

This photo of Denzel Clarke needs to be in the HOF ASAP. pic.twitter.com/YL0sGnB0SD — BaseballHistoryNut (@nut_history) June 10, 2025

這次守備來自1局下半，主場天使沙努埃爾擊出一記深遠飛球，幾乎確定即將越牆，根據Statcast預測，這球飛行距離達398英呎；然而克拉克卻在左中外野攀牆完成驚世接殺，將全壘打硬生生從空中奪走，讓全場球迷驚呼連連，連隊友都為之抱頭不敢相信。

「我只是把時間點抓準了，」克拉克解釋道，「找準牆的距離，然後聽從飛球的指引，直接跳起來搶下來。」

BACK-TO-BACK-TO-BACK WEEKS



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事實上這不是克拉克第一次上演這種美技，先前與多倫多藍鳥的系列賽中，克拉克在藍鳥主場攀牆搶下柯克（Alejandro Kirk）的全壘打，今天的動作更是堪稱進化版，克拉克從擊球瞬間即準確判讀軌跡，一路追至警戒區，完美起跳，右手抓住牆頂支撐，上半身完全越牆直至完成接殺。

「這個守備真的太精彩了，」運動家主帥科賽（Mark Kotsay）稱讚道，「我還問我們的板凳教練：如果他整個翻過牆，那會怎麼判定？他幾乎已經盡可能地越過圍牆卻還能接住球，我們常說他的守備範圍很大，其實他的能力結合了直覺、反應與速度，他應有盡有。」

場上隊友與對手的反應更足以證明此次守備的震撼力，運動家投手霍爾曼（Grant Holman）雙手抱頭站在投手丘上，沙努埃爾也停在壘間面露驚愕，就連平時接殺後淡定如常的克拉克，也忍不住跳下牆後放聲咆哮。

「我和克拉克已經一起打了好幾年，從小聯盟一路上來，」霍爾曼說，「他在場上做的那些事，真的是別人做不到的，沙努埃爾那球一打出去，我就想，好吧，有他在，什麼都有可能發生，然後他真的接住了，我從來沒在投手丘上不知道該露出什麼表情，太震驚了，這傢伙每天都在做讓人驚掉下巴的守備。」

Denzel Clarke scales the wall for the home run robbery! ????????

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沙努埃爾賽後也坦言，他原本認為那是一支確實的全壘打，「球剛打出去時，我覺得我抓到甜蜜點了，」沙努埃爾說，「結果我看到他一路追、然後消失在牆邊，接著球也不見了，然後他舉著手套、興奮慶祝地跳下來，我的心沉了下去，他真的是瘋狂的運動員，太厲害了，他是個出色的守備者，也有光明的未來。」