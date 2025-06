預約年度最佳美技！　運動家克拉克上演攀牆接殺　隊友抱頭傻眼

▲運動家克拉克(Denzel Clarke)上演驚天接殺美技。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

運動家新秀中外野手克拉克(Denzel Clarke)在台灣時間10日交手天使的比賽中,以一記驚天攀牆接殺再次震撼球迷,彷彿蜘蛛人降臨洛杉磯;成功搶下天使強打沙努埃爾(Nolan Schanuel)預計398英呎的陽春全壘打,雖然球隊最終輸球,但此刻卻成為當晚最具話題的守備美技。

克拉克自登上大聯盟以來,便以傑出的運動能力與華麗守備迅速吸引球迷目光,目前處於職業生涯初期的他,已經有一套專屬的準備流程;克拉克在每個客場系列賽首戰前,會在打擊練習時親赴外野,從警戒區開始測試至外牆的步伐節奏,以此掌握追球距離,然而克拉克坦言直到第一顆飛球實際飛來,才能真正熟悉球場環境。

「我總是說,第一次在新球場出賽的第一個守備機會,會是打破緊張氣氛的時刻,」克拉克表示,「這次的開場好戲真的太瘋狂了。」

This photo of Denzel Clarke needs to be in the HOF ASAP. pic.twitter.com/YL0sGnB0SD