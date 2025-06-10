松井裕樹壓制大谷翔平「能解決他很好」　沒守住領先感到懊悔

▲松井裕樹。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

教士日籍左投松井裕樹於10日（台灣時間）主場面對道奇的比賽中於5局登板，當時球隊以1分領先。他成功讓大谷翔平擊出一壘滾地球出局，但該局仍被擊出2支安打、失1分，遭到追平後退場。最終球隊也在延長賽以7比8吞敗。

比賽進行至教士以4比3領先的5局上，松井作為第二任投手登板。面對第一名打者蒙西（Max Muncy）被敲出中間方向安打，隨後讓帕黑斯（Andy Pages）擊出右外野飛球、艾德曼（Tommy Edman）揮空三振。正當一切看似穩定，卻被金慧成擊出右外野邊線方向的三壘安打，失掉追平分。

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隨後，他迎戰大谷翔平，兩人形成1好1壞後，松井投出一顆低角度、時速約130公里的橫掃球（Sweeper），誘使大谷出棒落空，形成一壘滾地球出局。完成該局任務後，松井便退場休息。

賽後松井坦言：「當時球隊還領先，卻沒能守住真的很懊悔。」對於與大谷翔平的對決，他簡短表示：「能抓到出局數我覺得還不錯。」當被問到是否照預期對決時，他僅以「嗯……差不多吧」低調回應。

他補充：「一名打者要多次對決，其實是一件不容易的事。今天的好與壞我都會記下來，回去好好看影片，明天會重新調整心情，再次準備迎戰。」

松井則是繼4場無失分後再度被攻破，出賽至今28場，戰績2勝1敗，防禦率為3.38。