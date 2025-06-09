李承州請益堂哥李承風投球　強心臟守住大危機助花蓮縣續命

▲李承州。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

花蓮縣與宜蘭縣9日在玉山盃敗部賽事交手，高一投手李承州展現抗壓性，以強心臟守住無人出局滿壘的危機，成功為球隊守住1分差勝利。

兩隊激戰至6局結束仍以2比2平手，花蓮縣在7局上突破僵局，杜翊帆與吳彥諺接連敲出安打，攻下致勝分。花蓮縣後援投手李承州在4局下於得點圈危機時登板，雖努力壓制，仍遭對方追平。

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進入7局下，李承州再度遇到亂流，他先發生一次失誤，隨後又投出保送。面對滾地球時，他選擇傳三壘，結果讓對手攻佔滿壘。關鍵時刻教練團喊出暫停讓他調整，李承州也隨即回穩，接連製造三振與兩個飛球出局，成功化解滿壘危機。

花蓮縣總教練劉義傳表示，李承州的直球投得不錯，尤其能在7局下守住危機，對他的未來成長非常有幫助。他說：「當下選擇信任他，是因為他是我們最好的投手。當然也有預備計畫，若進入延長賽就不會讓他續投。」他也特別讚賞杜翊帆與吳彥諺的安打相當關鍵。

這是李承州生涯首度面對無人出局滿壘的壓力場面，他直言：「剛上場壘上有跑者時其實滿緊張的，7局下那一刻又更緊張，但還好隊友很幫忙，不會害怕這種場面。」

此外，李承州也透露，平時會向效力味全龍的堂哥李承風請教投球觀念與技巧，還學習透過拉橡皮筋訓練髖關節。他認為這些建議對自己幫助很大。

10日將展開「花東大戰」，兩隊前一次交手由台東縣勝出，劉義傳表示，很高興能再次遇到台東縣，雙方勢均力敵，關鍵在避免保送、戰術執行到位。