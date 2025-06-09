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35歲周天成創「史上最老紀錄」　印尼賽奪銀世界排名回到第6

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣一哥周天成本周排名回升到世界第6。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥周天成上周在印尼公開賽4強直落2扳倒泰國新科球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），締造以35歲又150天挺進超級1000等級男單決賽的「最老紀錄」，成為史上第1人。小天多年來高度自律，始終維持極佳競技狀態令人欽佩，儘管他昨日與今年首冠擦身而過，奪銀仍讓他進帳10200積分，重回世界第6。

周天成昨日與世界第3丹麥名將安東森（Anders Antonsen）爭奪個人印尼賽第2冠，首局錯過3個局點，最終以20比22、14比21遺憾落敗，收下本季第2座亞軍。安東森拉吊打法，消耗了小天的體能，台灣一哥賽後接受《中央社》訪問時無奈表示，這是「老劇本」了，只能繼續磨練精進。

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▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

儘管與今年首冠擦身而過，不過周天成締造了一項歷史紀錄，他以35歲又150天的年紀，成為「史上最年長」挺進超級1000等級決賽的男單選手，在拿下此站亞軍後，他也進帳了10200積分，從上周的世界第7回升到世界第6。

隨著年齡的增長，周天成的整體狀態並沒有因此下滑，被戲稱是「3局專業戶」的他，在場上韌性十足，體能狀態甚至比小他10幾歲的選手還好，始終如一的自律與謙虛態度，贏得各界的尊敬。小天上個月在台北賽鍍銀後，更宣示終極目標是在2028年洛杉磯奧運登上頒獎台，他的羽壇「不老傳奇」仍在繼續。

關鍵字： 羽球BWF周天成

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