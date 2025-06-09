葡萄牙奪歐國聯冠軍　40歲C羅淚灑球場「使命已經完成」

▲葡萄牙40歲傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）賽後感性受訪，表示任務已經完成。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

葡萄牙在歐洲國家聯賽決賽擊敗西班牙後，葡萄牙傳奇名將、40歲隊長C羅（Cristiano Ronaldo）在場上激動落淚，形容這次奪冠是「為國而戰，使命完成」，並表示為國家贏得榮譽超越所有俱樂部頭銜。

C羅在下半場第61分鐘踢進個人國家隊第138球，幫助球隊將比分扳至2比2平手，比賽最終進入點球大戰，因傷提前退場的C羅在替補席上見證隊友5罰全中如願奪冠，在場邊激動落淚。

這座冠軍是C羅國家隊生涯第3項大賽冠軍，繼2016年歐洲盃與2019年首屆國家聯賽冠軍後再添殊榮。「太高興了，首先是為這一代球員，他們配得上一個這樣的榮譽，還有我們的家人，我的孩子、妻子、哥哥、朋友們都來了。」C羅賽後感性說道。

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「為葡萄牙贏得勝利總是特別的，我在俱樂部贏得很多冠軍，但沒有什麼比為國家贏更好，這是淚水，是完成使命，也是無比的喜悅，」C羅接著表示，「談到葡萄牙，總有種特別的感覺，能成為這一代的隊長是一種自豪，贏得國家隊的冠軍永遠是頂峰。」

這場比賽是C羅第221次代表葡萄牙上場，再次刷新出場紀錄；第88分鐘他因傷且體力透支退場休息，全場起立鼓掌，主帥馬丁內斯（Roberto Martínez）親自給他擁抱，給予致意。

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「我在熱身時就感覺到了，」C羅提及帶傷上陣時說，「已經有一段時間了，但為了國家隊，就算要斷腿我也會上場，這是為了冠軍，我必須踢，我也盡全力了。」

C羅與沙特豪門艾納斯的合約只到6月底，他在沙超最後一場比賽後發文「這一章結束了」，近期C羅也表示，儘管有「不少」邀約，但他幾乎決定不參加即將到來的世界俱樂部盃。

無論未來在哪支球隊，C羅表示他仍會為葡萄牙全力以赴，「我住過很多國家，效力過很多球隊，但談到葡萄牙，總是有一種特別的情感。」