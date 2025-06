葡萄牙奪歐國聯冠軍　40歲C羅淚灑球場「使命已經完成」

▲葡萄牙40歲傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)賽後感性受訪,表示任務已經完成。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

葡萄牙在歐洲國家聯賽決賽擊敗西班牙後,葡萄牙傳奇名將、40歲隊長C羅(Cristiano Ronaldo)在場上激動落淚,形容這次奪冠是「為國而戰,使命完成」,並表示為國家贏得榮譽超越所有俱樂部頭銜。

C羅在下半場第61分鐘踢進個人國家隊第138球,幫助球隊將比分扳至2比2平手,比賽最終進入點球大戰,因傷提前退場的C羅在替補席上見證隊友5罰全中如願奪冠,在場邊激動落淚。

這座冠軍是C羅國家隊生涯第3項大賽冠軍,繼2016年歐洲盃與2019年首屆國家聯賽冠軍後再添殊榮。「太高興了,首先是為這一代球員,他們配得上一個這樣的榮譽,還有我們的家人,我的孩子、妻子、哥哥、朋友們都來了。」C羅賽後感性說道。

There is only one Cristiano Ronaldo ???????? pic.twitter.com/tP5gvgLl03