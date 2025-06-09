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味全龍「怪物新人」權喜原哭了　球團：對球隊連敗遺憾與不捨

記者游郁香／綜合報導

味全龍8日晚間與統一獅進行系列賽最後一場比賽，第8局被灌進4分，終場以4比6遭逆轉，3連敗被獅隊橫掃。「小龍女」韓籍新成員權喜原賽後被拍到掉下眼淚，讓球迷相當心疼，對此球團回應，權喜原有輕微感冒症狀仍堅持應援，不過她落淚並非身體不適，而是內心十分遺憾與不捨，目前正在休息恢復中。

味全龍兩位韓籍新成員權喜原、金娜妍上周正式入隊，與前輩李多慧組成「韓國三本柱」，其中21歲權喜原有「怪物新人」的稱號，她在2024年加入韓國職棒「斗山熊」啦啦隊，憑藉洋娃娃般精緻的外貌與可愛兼具性感的應援舞蹈，出道初期即受到廣大球迷矚目。

▲▼「小龍女」韓籍新成員權喜原。（圖／翻攝自IG／hee._.tty）

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▲「小龍女」韓籍新成員權喜原。（圖／翻攝自IG／hee._.tty）

權喜原上周在主場3連戰首次登上應援舞台，獲得許多球迷與球團成員的熱情支持。在昨晚龍隊4比6遭獅隊逆轉後，她被拍到掉下眼淚，讓球迷很心疼。對此球團回應，「她懷著對首場正式應援的期待與責任感，全力以赴，即便有輕微感冒症狀，也堅持完成了整場應援。」

球團強調，權喜原落淚並非因為身體不適，「而是因為連續三場比賽皆以落敗收場，讓她感到十分遺憾與不捨，這份情緒來自於她對球隊的深厚情感與希望能與球迷們一起迎接勝利的真摯心意。」

球團也要球迷放心，「目前她正在好好休息恢復中，預計在接下來的比賽中，以更健康、更有朝氣的模樣與大家見面。也懇請大家繼續給予權喜原與味全龍啦啦隊溫暖的支持與鼓勵，謝謝。」

▲▼李多慧(中)攜手味全龍新韓籍啦啦隊成員權喜原(左)與金娜妍(右)一同受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲李多慧（中）攜手味全龍新韓籍啦啦隊成員權喜原（左）與金娜妍（右）一同受訪。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職味全龍權喜原

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