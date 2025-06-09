網壇雙巨頭時代來臨！球王辛納、小蠻牛瓜分近6座大滿貫冠軍

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz share a beautiful embrace after their epic final at Roland Garros.



The pain.



The joy.



The magic of what they both just produced.



They shared it all. ???? pic.twitter.com/h3lwxd3Qne — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 8, 2025

記者游郁香／綜合報導

歷時5小時29分鐘，「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在一次底線正拍致勝球後仰天倒地，雙手掩面。幾秒後他立刻起身，擁抱了球王辛納（Jannik Sinner），短暫擁抱中可見兩人對彼此的敬意。《ESPN》直言兩人正式接棒王座，過去6座大滿貫冠軍都由他們瓜分，「新雙巨頭」時代就此來臨。

艾卡拉茲在法網男單決賽上演了一場史上最不可思議的逆轉之一，在第4盤救回3個冠軍點，最終以4-6、6-7（4）、6-4、7-6（3）、7-6（10-2）獲勝，這場耗時5小時29分鐘的戰役，成為法網男單決賽史上最漫長的一戰，也是公開賽年代以來第2長的大滿貫決賽。

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▲網壇雙巨頭時代來臨。（圖／達志影像／美聯社）

這是法網男單決賽首次以超級搶十決勝，無論是贏球的艾卡拉茲或輸球的辛納，皆留下永恆的印記。曾被譽為「網球皇帝」並入選名人堂的馬克安諾（John McEnroe）驚呼，「我做了30年轉播，這絕對是永恆經典之一，毫無疑問。」

過去20年，費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）與喬科維奇（Novak Djokovic）合力拿下66座大滿貫金盃，統治男子網壇，但隨著費德勒2022年退役、納達爾去年跟進，只剩38歲的喬科維奇苦撐，他也暗示職涯接近尾聲。

▲球王辛納與艾卡拉茲彼此互相尊重、互相激勵。（圖／達志影像／美聯社）

那麼接下來的主角是誰？曾被期待的90後球員未能站穩大舞台，如今由22歲的艾卡拉茲與23歲的辛納，正式接棒王座。今年的法網決賽是兩人首次大滿貫冠軍戰碰頭，在此之前，他們都保持在大滿貫決賽「全勝」的紀錄。更重要的是，過去6座大滿貫冠軍都由他們瓜分，《ESPN》直言，「新雙巨頭」時代就此來臨，未來10年或更長時間，這組對決將主宰網壇。

宿命早已註定

這對宿敵的緣分可追溯至艾卡拉茲職業生涯首戰。當時他以15歲之齡，在一場挑戰賽對上同樣以外卡身份出戰的17歲辛納，激戰近兩小時後艾卡拉茲勝出。

兩人之後在巡迴賽的首次交鋒是在2021年巴黎大師賽，艾卡拉茲直落2勝出；2022年溫布頓，辛納扳回一城；隔月克羅埃西亞公開賽決賽，辛納逆轉封王。

但真正將這場對決推向「世紀對決」等級的，是2022年美網8強之戰。當時雙方首次爭奪大滿貫4強門票，鏖戰5小時15分鐘直到凌晨3點才分出勝負，艾卡拉茲最終以3比2驚險勝出。

▲小蠻牛艾卡拉茲獲勝後，擁抱了球王辛納。（圖／達志影像／美聯社）

各自成長、互相催化

艾卡拉茲在贏下美網後迅速登頂世界第一。辛納則穩紮穩打，2023年進帳4座冠軍，首次摘下千分大師賽冠軍。兩人2023年3度交手，辛納贏下兩場。

「我們都討厭輸給對方。」辛納坦言。2024年，他們徹底接管男子網壇：辛納澳網奪冠，艾卡拉茲拿下法網與溫網。辛納6月登上世界第一，雖因藥檢風波遭禁賽3個月，仍於美網奪冠完成兩人共同橫掃4大滿貫賽的壯舉。

正式交鋒、終成傳奇

辛納2025年初完成澳網衛冕，艾卡拉茲則囊括兩座千分賽冠軍。法網兩人再次狹路相逢，這次在冠軍戰終於碰頭。

決賽中，辛納開局強勢，拿下前兩盤，眼看將奪第4座大滿貫冠軍，但艾卡拉茲展現驚人鬥志，硬是連追3盤逆轉勝出。昔日的「紅土之王」納達爾在X發文祝賀，「精彩的結局，偉大的對決。」

▲小蠻牛艾卡拉茲完成法網2連霸。（圖／達志影像／美聯社）

這場史詩級對決後，辛納仍是世界第一，艾卡拉茲則緊追其後。兩人目前分別擁有3座與5座大滿貫金盃，未來將持續交鋒爭霸，寫下屬於他們的傳奇。

「是否能成為史上最偉大的對決？還太早說。」辛納表示，「但他確實讓我變得更強。未來誰知道會怎樣呢？」