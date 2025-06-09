錯失3個法網冠軍點飲恨　球王辛納極度痛苦想刪除記憶

▲義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）法網決賽先盛後衰黯然吞敗。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

在2025年法國網球公開賽決賽中，義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）在比賽中儘管曾2盤在手並手握3個冠軍點，但他最終仍無法抵擋艾卡拉茲的強勢反撲，在決勝盤超級搶十中敗下陣來，也讓辛納賽後遺憾坦言，「我們會嘗試把這場比賽刪除，從中吸取正面經驗並繼續前進。」

Jannik Sinner emotional after losing Roland-Garros



He had THREE championship points and still lost in a tiebreak pic.twitter.com/rwuL6ybCbW [廣告]請繼續往下閱讀... June 8, 2025

比賽初期由辛納主導，他在前2盤展現強大火力，並於第3盤率先破發取得領先優勢，第4盤辛納一度5比3領先且手握3個冠軍點，但艾卡拉茲展現驚人韌性，成功保發並回破，將比分追至5比5，接著艾卡拉茲在搶7中勝出，將比賽推入關鍵的第5盤；在超級搶十中，艾卡拉茲開局就轟出7比0的猛攻，最終也如願奪下個人生涯第5座大滿貫冠軍。

「我對自己打出的這個水準感到開心，對這次賽事整體表現也滿意，但很明顯這場失利令人心痛，」辛納表示，「現在沒有太多話可說，但我仍為自己每天努力提升、嘗試讓自己處於這種競爭位置而感到開心，這是一場水準非常高的比賽，能成為其中一份子，我很高興，但最終的結果仍然令人痛苦。」

談到第4盤錯失機會與進入第5盤的心態調整時，辛納則說，「我嘗試把每一盤的結果都刪除，在大滿貫賽場上，你必須試著每盤重新開始，我當然對第四盤錯失賽末點、發球勝賽感到失望，但我仍堅持住了，我沒有送出免費分數，當一切結束了，就真的結束了。」

「那是一種不同的感受，腦中會閃過不同的念頭，當比賽結束時，你已無法改變任何事，但在第五盤開始前，你仍能改變一些東西，」目前辛納在第5盤的戰績為6勝10負，且在超過3小時50分的比賽中從未贏過（0勝7敗）。

WHAT. A. MATCH.



Carlos Alcaraz and Jannik Sinner left it all on the clay with Alcaraz ultimately winning his second-straight French Open title pic.twitter.com/4H4P0FoZVe — SportsCenter (@SportsCenter) June 8, 2025

在法網史上最長的男單決賽（5小時29分）結束後，辛納強調自己身體狀況沒問題，並對比賽過程表現感到驕傲，「體能上我還可以，當然是疲憊的，他也累，因為這場比賽對體力和心理都是極大的考驗，這是改變不了的事，但我仍然很高興成為這場比賽的一部分，我覺得這場比賽真的非常高水準，也非常漫長，我們會嘗試把這場比賽刪除，從中吸取正面經驗並繼續前進，別無他法。」

這場比賽再度展現辛納與艾卡拉茲之間頂尖的對抗，兩人對戰紀錄目前由艾卡拉茲8勝4敗領先，辛納對這段新世代競爭關係給予高度評價，並與過往「三巨頭」的對抗做出區隔。

Roger Federer on IG after Carlos Alcaraz and Jannik Sinner’s historic Roland Garros final



“3 winners in Paris today. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, and the beautiful game of tennis.” pic.twitter.com/AqwQdl4FGc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2025

「我認為每段競爭關係都不一樣，過去的比賽風格也略有不同，現在的球速更快，對體能要求更高，從我的角度來看，已經有些不同了。」辛納提及。

「但無法直接比較，我很幸運能和喬科維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）交手過，可惜從未和費德勒（Roger Federer）在大滿貫對決過，要擊敗這些人非常困難，我對艾卡拉茲和其他幾位球員也有類似感覺，能夠打出這樣的比賽，對網球整體的發展和觀眾來說都是好事，今天的氣氛很好，能參與其中真的很特別，我當然也很高興能成為這一切的一部分。」辛納最後說道。