錯失3個法網冠軍點飲恨　球王辛納極度痛苦想刪除記憶

實習記者胡冠辰/綜合報導

在2025年法國網球公開賽決賽中,義大利23歲球王辛納(Jannik Sinner)在比賽中儘管曾2盤在手並手握3個冠軍點,但他最終仍無法抵擋艾卡拉茲的強勢反撲,在決勝盤超級搶十中敗下陣來,也讓辛納賽後遺憾坦言,「我們會嘗試把這場比賽刪除,從中吸取正面經驗並繼續前進。」

比賽初期由辛納主導,他在前2盤展現強大火力,並於第3盤率先破發取得領先優勢,第4盤辛納一度5比3領先且手握3個冠軍點,但艾卡拉茲展現驚人韌性,成功保發並回破,將比分追至5比5,接著艾卡拉茲在搶7中勝出,將比賽推入關鍵的第5盤;在超級搶十中,艾卡拉茲開局就轟出7比0的猛攻,最終也如願奪下個人生涯第5座大滿貫冠軍。

「我對自己打出的這個水準感到開心,對這次賽事整體表現也滿意,但很明顯這場失利令人心痛,」辛納表示,「現在沒有太多話可說,但我仍為自己每天努力提升、嘗試讓自己處於這種競爭位置而感到開心,這是一場水準非常高的比賽,能成為其中一份子,我很高興,但最終的結果仍然令人痛苦。」

談到第4盤錯失機會與進入第5盤的心態調整時,辛納則說,「我嘗試把每一盤的結果都刪除,在大滿貫賽場上,你必須試著每盤重新開始,我當然對第四盤錯失賽末點、發球勝賽感到失望,但我仍堅持住了,我沒有送出免費分數,當一切結束了,就真的結束了。」

「那是一種不同的感受,腦中會閃過不同的念頭,當比賽結束時,你已無法改變任何事,但在第五盤開始前,你仍能改變一些東西,」目前辛納在第5盤的戰績為6勝10負,且在超過3小時50分的比賽中從未贏過(0勝7敗)。

在法網史上最長的男單決賽(5小時29分)結束後,辛納強調自己身體狀況沒問題,並對比賽過程表現感到驕傲,「體能上我還可以,當然是疲憊的,他也累,因為這場比賽對體力和心理都是極大的考驗,這是改變不了的事,但我仍然很高興成為這場比賽的一部分,我覺得這場比賽真的非常高水準,也非常漫長,我們會嘗試把這場比賽刪除,從中吸取正面經驗並繼續前進,別無他法。」

這場比賽再度展現辛納與艾卡拉茲之間頂尖的對抗,兩人對戰紀錄目前由艾卡拉茲8勝4敗領先,辛納對這段新世代競爭關係給予高度評價,並與過往「三巨頭」的對抗做出區隔。

「我認為每段競爭關係都不一樣,過去的比賽風格也略有不同,現在的球速更快,對體能要求更高,從我的角度來看,已經有些不同了。」辛納提及。

「但無法直接比較,我很幸運能和喬科維奇(Novak Djokovic)、納達爾(Rafael Nadal)交手過,可惜從未和費德勒(Roger Federer)在大滿貫對決過,要擊敗這些人非常困難,我對艾卡拉茲和其他幾位球員也有類似感覺,能夠打出這樣的比賽,對網球整體的發展和觀眾來說都是好事,今天的氣氛很好,能參與其中真的很特別,我當然也很高興能成為這一切的一部分。」辛納最後說道。