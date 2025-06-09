阿隆索雙響砲！生涯243轟升上隊史第2　打點破60甩開鈴木誠也

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約大都會9日（台灣時間）以13比5大勝科羅拉多洛磯隊，主砲阿隆索（Pete Alonso）扮演關鍵角色，擔任先發第4棒、一壘手的他，敲出2發全壘打、貢獻4分打點，幫助球隊大勝。

阿隆索首打席遭到三振，不過在第2打席、3局無人出局二壘有人的情況下，他鎖定對方先發多蘭德（Chase Dollander）投出的卡特球，轟出本季第16轟、左外野2分砲。

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第五打席8局1出局一壘有人時，他再度鎖定洛磯第5任投手金利（Tyler Kinley）的直球，將球轟向左外野標竿附近，敲出本季第17轟2分砲。他繞壘時照慣例揮動雙臂慶祝，引爆全場歡呼。本場比賽大都會火力全開，團隊掃出6轟、累計17支安打、灌進13分，輕鬆擊敗洛磯。

阿隆索自2019年登上大聯盟以來，一直效力於大都會，今日兩轟讓他生涯累積243支全壘打，正式超越萊特（David Wright），登上隊史第2位，僅落後達瑞爾・斯特勞貝瑞（Darryl Strawberry）的隊史紀錄252轟還差9支，本季有望刷新紀錄。

此外，憑藉這場比賽的雙響砲與4分打點，阿隆索本季打點數來到61分，成為大聯盟首位突破60打點的選手。在同為國聯的打點榜上，將芝加哥小熊的鈴木誠也甩開6分之差。