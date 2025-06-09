22歲小蠻牛大滿貫決賽從沒輸過　第5冠「複製」納達爾神蹟

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲在法網決賽上演史詩級逆轉，讓2追3在超級搶十勝出。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在法網決賽從2盤落後、救回3個冠軍點，並在第5盤超級搶十勝出，擊敗世界球王辛納（Jannik Sinner），完成2連霸，維持大滿貫決賽「全勝」紀錄；巧合的是，他奪得第5座大滿貫的年齡──22歲1個月又3天，與他的偶像「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）一模一樣。

這場法網決賽堪稱「史詩級」，耗時5小時29分鐘，締造法網公開年代最長男單決賽紀錄。艾卡拉茲生涯首度在0比2落後下逆轉勝出，也讓他在大滿貫決賽戰績推進至5戰全勝。他更成為自2019年塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在溫布頓擊敗費德勒（Roger Federer）以來，首位在大滿貫決賽中「救賽末點並奪冠」的球員。

「比賽沒結束之前，他還沒拿到最後一分前，我都不覺得比賽結束了，」艾卡拉茲賽後在記者會上說道，「很多選手曾在大滿貫決賽救下賽末點後逆轉勝出，我只是希望能成為其中之一。我始終相信自己，就算面臨賽末點也從不懷疑自己，只想著一分一分打，拚下這局並持續相信。」

這場決賽歷經高潮迭起，辛納先拿下前兩盤並在第4盤第9局握有3個冠軍點，艾卡拉茲冷靜化解危機並扳平盤數，第5盤更在超級搶十打出10比2的猛攻封關。「小蠻牛」在決勝盤搶十戰的生涯戰績也來到12勝2敗，展現極致的抗壓力。

更巧合的是，艾卡拉茲奪得第5座大滿貫的年齡──22歲1個月又3天，與西班牙傳奇納達爾一模一樣。納達爾也在第一時間於社群發文祝賀，對此「小蠻牛」表示，「老實說，能在和我偶像納達爾相同年齡時拿下第5冠，真的像命運安排的一樣，」他笑說，「這個紀錄我會永遠記得，希望這只是開始。」

艾卡拉茲的教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）大讚弟子的表現超越2022年美網在對戰辛納時救賽末點的經典戰役，「我不會說我完全相信他能從5比3、Love-40救回來，但只要是Carlos，什麼都可能發生。」

至於失利的辛納則顯得極為沮喪，在頒獎台上坦言，「今晚我應該會很難入睡。」他在賽後記者會補充說，「整體而言我對這周比賽感到開心，但這一場真的很痛。今天我有很多機會，第3盤、第4盤都有破發，還有3個賽末點，甚至第5盤6比5也有機會，結果都沒把握住。有時候，就是會碰上這樣的日子，現在也無能為力了。」