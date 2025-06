22歲小蠻牛大滿貫決賽從沒輸過　第5冠「複製」納達爾神蹟

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲在法網決賽上演史詩級逆轉,讓2追3在超級搶十勝出。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)在法網決賽從2盤落後、救回3個冠軍點,並在第5盤超級搶十勝出,擊敗世界球王辛納(Jannik Sinner),完成2連霸,維持大滿貫決賽「全勝」紀錄;巧合的是,他奪得第5座大滿貫的年齡──22歲1個月又3天,與他的偶像「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)一模一樣。

這場法網決賽堪稱「史詩級」,耗時5小時29分鐘,締造法網公開年代最長男單決賽紀錄。艾卡拉茲生涯首度在0比2落後下逆轉勝出,也讓他在大滿貫決賽戰績推進至5戰全勝。他更成為自2019年塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)在溫布頓擊敗費德勒(Roger Federer)以來,首位在大滿貫決賽中「救賽末點並奪冠」的球員。

「比賽沒結束之前,他還沒拿到最後一分前,我都不覺得比賽結束了,」艾卡拉茲賽後在記者會上說道,「很多選手曾在大滿貫決賽救下賽末點後逆轉勝出,我只是希望能成為其中之一。我始終相信自己,就算面臨賽末點也從不懷疑自己,只想著一分一分打,拚下這局並持續相信。」

