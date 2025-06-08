馬林魚投手遭自家捕手傳球「爆頭」　苦撐3局感覺腦袋著火

Ryan Weathers



friendly fire ???? pic.twitter.com/t2aFvAxQlP — Jared Smith (@jaredsmithbets) June 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

邁阿密馬林魚先發投手維瑟斯（Ryan Weathers）台灣時間8日對上坦帕灣光芒的比賽中，局間熱身時卻發生驚悚意外，遭自家捕手福特斯（Nick Fortes）的傳球擊中頭部，一度倒地，不過最終他仍投了3局失4分才退場，他直呼，「很不幸，但也算幸運，因為是打到頭頂，而不是後腦勺。」

這起「友軍誤擊」事件發生在維瑟斯完成熱身最後一球，準備離開投手丘時，捕手福特斯照例將球傳向二壘模擬防止盜壘，沒想到球卻直接砸中維瑟斯頭頂，他的球帽當場噴飛，倒在投手丘上，這一幕嚇壞眾人，訓練人員隨即衝進場內查看狀況。

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▲馬林魚先發投手維瑟斯熱身遭隊友福特斯傳球砸中頭部，痛苦倒地。（圖／達志影像／美聯社）

「這真的是我第一次遇到這種事，」維瑟斯說，「很不幸，但也算幸運，因為是打到頭頂，而不是後腦勺。」

身為昔日資深後援投手大衛（David Weathers）之子，維瑟斯展現硬漢精神，僅用8球投完第1局。他本場共投57球，主投3局失4分（責失3分），被敲3安送出1次保送。馬林魚球團表示，是基於「預防性考量」讓他提前退場，後續還會接受進一步評估。

▲維瑟斯強忍不適投完3局，展現硬漢精神。（圖／達志影像／美聯社）

儘管繼續比賽，維瑟斯坦言自己其實渾身不對勁，「我當時感覺整個人都脫節了，腎上腺素全部散去，感覺就像《海綿寶寶》那集他腦袋裡著火一樣，整個人陷入純粹的混亂。」

捕手福特斯事後情緒明顯受到影響，維瑟斯安撫對方，「我告訴他：『我沒事，我還是會跟你一起作戰，這點不會改變。』這就是一場奇怪的比賽日，我只是很慶幸我們最後贏球了。」馬林魚此戰最終在延長第10局以11比10險勝。