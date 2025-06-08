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陳仕朋視慘失8分為寶貴經驗　富藍戈大比分登板有原因

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將投手陳仕朋7日再度寫下生涯單場最多失8分紀錄，本季首場出賽狀態未如預期，他坦言調整尚未到位，不過會把這場比賽當作一次寶貴經驗。

陳仕朋此役僅投2局，被敲7支安打，包括3支全壘打，另有2次保送，失掉8分，追平個人單場最多失分紀錄（生涯第5場失8分）。

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對於陳仕朋前2局失8分的狀況，總教練陳金鋒表示：「對方打者狀況確實很好，他的球速與控球位置其實還OK，我們會持續觀察他的調整情況。」

陳仕朋則坦言：「這是我剛回來的第一場比賽，整體強度還有很大調整空間，結果顯示跟自己最佳狀態落差很大。不過，這場比賽也讓我獲得最不理想的經驗，可以當作日後的參考。」

面對手感火燙的許基宏敲出雙響砲，陳仕朋表示：「第一局感覺狀況不錯，我還是選擇勇敢對決，他的擊球結果確實佔了上風。事情已經發生了，就讓它過去，未來再想辦法應對。」

針對內野守備安排，陳金鋒指出，申皓瑋因傷復出初期會先以指定打擊身分出賽，而辛元旭因傳球速度尚未完全恢復，目前鎮守一壘。未來他會與范國宸輪替擔任一壘手，除非有特殊需求，才會安排辛元旭守三壘。

近期分差較大，因此未安排張奕登板，陳金鋒補充：「7日雖然比分落後幅度大，仍讓富藍戈上場，是因為他已經一週沒投球，必須透過比賽維持手感。」至於張奕的定位，他表示：「無論是一局還是兩局的任務，他都能勝任，會依據比賽狀況來安排出賽時機。」

關鍵字： 棒球富邦悍將陳仕朋總教練失分

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