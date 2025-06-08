孫興慜轉戰沙烏地阿拉伯？　英媒爆料熱刺已接受40億轉隊費

▲孫興慜可能結束熱刺10年生涯 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓國足球一哥孫興慜可能結束他在熱刺長達10年的傳奇旅程，根據英媒《Tottenham Hotspur News》報導，熱刺已接受沙烏地阿拉伯球隊開出的1億英鎊（約台幣40億元）轉隊報價，這位下個月將滿33歲的南韓隊長，新賽季高機率將轉戰沙國職業聯賽。

報導指出，儘管孫興慜本季依然攻入超過20球，維持穩定貢獻，但熱刺認為其整體狀態已不在巔峰，且右足傷勢也對他場上表現造成影響，前總教練波斯特科格魯（Ange Postecoglou）甚至在歐霸決賽中未讓他先發登場，顯示其地位已不再絕對。

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值得注意的是，孫興慜與熱刺的合約僅剩1年，英媒引述前球探金恩（Brian King）說法指出，熱刺主席列維（Daniel Levy）有意在合約到期前套現，開價1億英鎊，與當年放走凱恩（Harry Kane）的操作類似。

儘管熱刺已重返歐冠，但球隊夏季轉會至今引援動作有限，面對年齡增長與合約壓力，出售孫興慜成為現實選項，沙烏地阿拉伯球隊財力雄厚，若能成功簽下孫興慜，無疑將進一步提升沙國職業聯賽在國際上的能見度。