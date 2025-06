2次手肘手術後球威難尋　勇士王牌右投4戰4敗！數據揭原因

▲斯特德復出後狀態與巔峰時期有極大落差。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士王牌右投斯特德(Spencer Strider)正面臨職業生涯的重要轉捩點,這位曾以爆發力速球與滑球征服大聯盟的右臂,在第2次接受手肘手術後雖重返賽場,卻始終找不回昔日主宰力,截至目前(8日)為止,他本季出賽4場吞下4連敗,防禦率高達5.68,表現與2023年豪取20勝、281次三振的巔峰狀態形成強烈對比。

根據數據網站《FanGraphs》分析,斯特德本季四縫線速球平均球速僅95.2英里,遠低於2023年的97.3與2022年的98.2英里,更關鍵的是,他的投球出手角度從48度下降至41度,導致球的垂直位移減少、側向變化增加,讓他的速球失去原有「浮上來」的視覺錯覺與壓制力。

▲斯特德的球速與位移都有減少。(圖/達志影像/美聯社)

另外,打者面對他的四縫線速球,平均擊球初速也從過去的90.1英里提升至95.3英里,出色擊球率(Barrel)也從9.3%上升至14.3%,意即更多球被「完美擊中」,再者,他的滑球也因角度改變與球速下滑而變得平庸,垂直變化減少、誘導揮空難度提升,進而導致投球策略被動,需將球投向好球帶中間,增加遭長打機率。

以往斯特德能靠四縫線與滑球路徑相似的「隧道效果」迷惑打者,讓他們難以分辨投球種類,但現在2球種路徑分化明顯,使打者能更早做出判斷、輕鬆選球,進一步削弱了他的整體投球武器。

▲斯特德今年投球站位與2024年有大不同。(圖/達志影像/美聯社)

勇士總教練史尼克(Brian Snitker)也針對斯特德的狀態下滑做出回應,「這不是一夜之間就能恢復的東西。」他透露,斯特德已展開自我調整,包括將站位大幅向一壘側平移8英吋,試圖創造出全新角度的投球軌跡,同時也開始混入更多曲球與變速球,並測試卡特球與橫掃球的球威,逐漸從「速球+滑球」的二元組合過渡到更加全面的投球型態。

Spencer Strider is cutting the ball more post-surgery: Four-seam less arm-side, slider more drop & glove-side, etc



Watch how everything in his 2025 plot moves down & to the left. #Braves



He also shifted to the 1B side of the rubber in his last 2 outings. More below... pic.twitter.com/guE6DJUAgo