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2次手肘手術後球威難尋　勇士王牌右投4戰4敗！數據揭原因

▲▼勇士斯特德。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯特德復出後狀態與巔峰時期有極大落差。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士王牌右投斯特德（Spencer Strider）正面臨職業生涯的重要轉捩點，這位曾以爆發力速球與滑球征服大聯盟的右臂，在第2次接受手肘手術後雖重返賽場，卻始終找不回昔日主宰力，截至目前（8日）為止，他本季出賽4場吞下4連敗，防禦率高達5.68，表現與2023年豪取20勝、281次三振的巔峰狀態形成強烈對比。

根據數據網站《FanGraphs》分析，斯特德本季四縫線速球平均球速僅95.2英里，遠低於2023年的97.3與2022年的98.2英里，更關鍵的是，他的投球出手角度從48度下降至41度，導致球的垂直位移減少、側向變化增加，讓他的速球失去原有「浮上來」的視覺錯覺與壓制力。

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▲▼勇士斯特德。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯特德的球速與位移都有減少。（圖／達志影像／美聯社）

另外，打者面對他的四縫線速球，平均擊球初速也從過去的90.1英里提升至95.3英里，出色擊球率（Barrel）也從9.3%上升至14.3%，意即更多球被「完美擊中」，再者，他的滑球也因角度改變與球速下滑而變得平庸，垂直變化減少、誘導揮空難度提升，進而導致投球策略被動，需將球投向好球帶中間，增加遭長打機率。

以往斯特德能靠四縫線與滑球路徑相似的「隧道效果」迷惑打者，讓他們難以分辨投球種類，但現在2球種路徑分化明顯，使打者能更早做出判斷、輕鬆選球，進一步削弱了他的整體投球武器。

▲▼勇士斯特德。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯特德今年投球站位與2024年有大不同。（圖／達志影像／美聯社）

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）也針對斯特德的狀態下滑做出回應，「這不是一夜之間就能恢復的東西。」他透露，斯特德已展開自我調整，包括將站位大幅向一壘側平移8英吋，試圖創造出全新角度的投球軌跡，同時也開始混入更多曲球與變速球，並測試卡特球與橫掃球的球威，逐漸從「速球+滑球」的二元組合過渡到更加全面的投球型態。

值得一提的是，斯特德早在2019年大學時期就接受過韌帶修復重建手術（Tommy John手術），2021年便強勢回歸並迅速成為勇士輪值要角，此次接受尺副韌帶修復與內部支架手術復出是否也能如法炮製，仍待時間證明。

關鍵字： MLB勇士斯特德史尼克

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