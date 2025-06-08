完美壓制國民打線　「地表最強投」迪格隆出色表現主帥也著迷

▲德州遊騎兵王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

德州遊騎兵在台灣時間8日上午交手華盛頓國民的比賽中，憑藉王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）投出7局8K無失分的精采表現，以5比0收下完封勝；迪格隆再次展現了他為何被視為當代最具主宰力的投手之一，連自家主帥波奇（Bruce Bochy）都忍不住著迷並說「我從不會看膩他。」

迪格隆今天僅用81球就完成7局投球任務，飆出8次三振且沒有保送，迪格隆主要依靠四縫線速球與滑球組合（合計占投球91%），其中滑球更製造出11次揮空。

「我從不會看膩他，」波奇賽後表示，「我就是他的粉絲，我喜歡看他投球，不只是球威，還有控球與策略，這真的很罕見，也難怪他生涯的數據會那麼漂亮。」

迪格隆目前已連續10場先發僅失2分或更少，期間防禦率僅1.81，展現極其穩定的表現，儘管如此，迪格隆賽後仍坦言這是他從Tommy John手術回歸後的第一個完整球季，直到近期才真正找回感覺。

「我在上一場比賽的最後一局注意到自己機制上的某些細節，」迪格隆說，「那局感覺還不錯，所以這週就針對那方面調整，今天感覺比整季以來都還順暢，也比較穩定，這種東西很難解釋，但我就是比較自在。」

打線方面，遊騎兵第4棒強打塞米恩（Marcus Semien）表現亮眼，單場貢獻3分打點；塞米恩生涯首次擔任4棒打者就為球隊做出貢獻，也讓他在13年大聯盟生涯中，完成9個打序位置的先發紀錄，涵蓋第1至第9棒。

目前遊騎兵在得分至少4分的比賽中，戰績為22勝4敗，先發投手群防禦率為2.94為美聯最佳，全聯盟僅次於大都會（2.86）。

波奇最後也強調，迪格隆的存在對球隊意義重大，尤其在打線表現不穩時格外關鍵，「我們曾說過，這傢伙是史上最強之一，他對球隊的貢獻難以量化。」

「他太穩定了，站上投手丘就能給全隊帶來信心，他真的對這支球隊意義重大，也一直能投得夠深讓我們撐下來，我覺得其他投手也受他激勵，他就是以身作則的領袖。」