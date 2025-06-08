運動雲

>

完美壓制國民打線　「地表最強投」迪格隆出色表現主帥也著迷

▲德州遊騎兵王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德州遊騎兵王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

德州遊騎兵在台灣時間8日上午交手華盛頓國民的比賽中，憑藉王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）投出7局8K無失分的精采表現，以5比0收下完封勝；迪格隆再次展現了他為何被視為當代最具主宰力的投手之一，連自家主帥波奇（Bruce Bochy）都忍不住著迷並說「我從不會看膩他。」

迪格隆今天僅用81球就完成7局投球任務，飆出8次三振且沒有保送，迪格隆主要依靠四縫線速球與滑球組合（合計占投球91%），其中滑球更製造出11次揮空。

「我從不會看膩他，」波奇賽後表示，「我就是他的粉絲，我喜歡看他投球，不只是球威，還有控球與策略，這真的很罕見，也難怪他生涯的數據會那麼漂亮。」

迪格隆目前已連續10場先發僅失2分或更少，期間防禦率僅1.81，展現極其穩定的表現，儘管如此，迪格隆賽後仍坦言這是他從Tommy John手術回歸後的第一個完整球季，直到近期才真正找回感覺。

「我在上一場比賽的最後一局注意到自己機制上的某些細節，」迪格隆說，「那局感覺還不錯，所以這週就針對那方面調整，今天感覺比整季以來都還順暢，也比較穩定，這種東西很難解釋，但我就是比較自在。」

打線方面，遊騎兵第4棒強打塞米恩（Marcus Semien）表現亮眼，單場貢獻3分打點；塞米恩生涯首次擔任4棒打者就為球隊做出貢獻，也讓他在13年大聯盟生涯中，完成9個打序位置的先發紀錄，涵蓋第1至第9棒。

目前遊騎兵在得分至少4分的比賽中，戰績為22勝4敗，先發投手群防禦率為2.94為美聯最佳，全聯盟僅次於大都會（2.86）。

波奇最後也強調，迪格隆的存在對球隊意義重大，尤其在打線表現不穩時格外關鍵，「我們曾說過，這傢伙是史上最強之一，他對球隊的貢獻難以量化。」

「他太穩定了，站上投手丘就能給全隊帶來信心，他真的對這支球隊意義重大，也一直能投得夠深讓我們撐下來，我覺得其他投手也受他激勵，他就是以身作則的領袖。」

關鍵字： MLB德州遊騎兵迪格隆

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

許基宏火力全開！雨中三響砲笑說吃飽睡好　連連MVP請咖啡大失血

許基宏火力全開！雨中三響砲笑說吃飽睡好　連連MVP請咖啡大失血

21歲高芙逆轉奪法網女單冠軍　3盤力退世界球后激動哭了

21歲高芙逆轉奪法網女單冠軍　3盤力退世界球后激動哭了

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

鄭浩均復出首戰自曝超緊張到處討抱抱　賽中誤砸悍將休息室致歉

鄭浩均復出首戰自曝超緊張到處討抱抱　賽中誤砸悍將休息室致歉

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

熱門新聞

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

快訊／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽　睽違6年再拚冠軍

新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將球團立即安排送醫

平鎮怪物劉任右只花7分力就讓古久保嚇喊：很恐怖！歐力士也點名

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

山本由伸6局無失分好投白工！道奇不敵紅雀　大谷翔平唯一得分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1球變彈？平野惠一不回應「6隊都一樣」

2即／扳倒世界球王！周天成闖進印尼賽決賽

3新莊球場小朋友遭界外球砸臉流血　悍將立即安排送醫

4怪物左投出沒！古久保嚇喊：太恐怖！

5感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

最新新聞

1界外球擊中小球迷眼部骨裂開刀

2「不是她打得多驚人」球后發言惹議

3詹皇祝賀奧運掌旗搭檔法網奪冠

4道奇新人柯敬賢中斷連9場安打

5迪格隆7局好投領軍遊騎兵完封國民

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

感謝吳國豪太太「專業」支援　飛力獅預約2周一次

飛力獅「指甲光療」超有效　餅總：請總經理發獎金給吳國豪

隊友都知道、龍貓教練「白目」倒數　陳晨威苦笑挑戰紀錄壓力大

球變彈？平野惠一不回應　盛讚許基宏3轟！江坤宇9局突代打曝考量

鄭浩均形容「原子彈大爆炸」　許基宏3轟相挺：你回來我就用力打

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366