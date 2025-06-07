好熱！成晉狂流汗一度腳抽筋　10局下敲再見安感謝林立提點

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今日上演戲劇性延長賽，最終在10局下靠成晉擊出再見安打，以7：6氣走台鋼雄鷹，守住主場9連勝佳績。成晉賽後受訪時也提到，多虧陳晨威打出追平三壘安打，才能輪得到他延續攻勢。獲選單場MVP的陳晨威則直呼，成晉才是MVP，「怎麼是我啦！」

談到那支再見安打，成晉表示，「當時已經兩出局了，一定要前面有安打追平，才能輪到我。」他知道張誠恩直球相當好，「教練和下一棒阿立（林立）也有跟我說攻擊策略。」

其中林立的一句話特別讓他印象深刻，「他說因為是平手局面，兩出局了，要我輕鬆一點、『隨便』一點，不要太緊繃。」結果剛好如他所願，「很開心剛好投到我設定的球路，有打出安打。」

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事實上，陳晨威那一記三壘安打，當時外野手高聖恩一度就定位了，但球從手套彈出來。成晉分享他當時的視角，「當時是0好3壞，我看到高聖恩第一時間的反應，可能覺得打者會想說再等一球，所以啟動上看起來有慢一拍。」

「感覺他看到球出來之後才真的往後衝，有一點剛剛好沒掌握到，我在後面看的感覺是這樣。」成晉說。

獲選單場MVP的陳晨威相當驚訝，賽後直呼，「怎麼會是我啦？不給成晉嗎？我很不好意思耶！」成晉則認為，如果沒有他這支安打延續攻勢，也沒辦法輪到他上場打擊。

此戰贏得相當辛苦，成晉直言天氣也相當悶熱，特別在4、5局時，自己狂流汗，腳一度抽筋，多虧有防護員幫忙拉筋伸展。

桃猿在主場奪9連勝，成晉認為，在主場比賽確實比較舒適，「練習與準備時間比較充足，賽後治療也能確實恢復，「在主場的準備比較完整，面對比賽的心態也能比較安定。」

▲▼ 成晉 。（圖／樂天桃猿提供）