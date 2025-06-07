古久保談陳柏豪失守：太閃躲　聽到陳晨威那一球記安打笑了





▲陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天在主場與台鋼雄鷹激戰至延長賽，第10局靠陳晨威三壘安打追平、成晉再見安打，以6比5驚險奪勝，保住主場9連勝。總教練古久保健二賽後對這場比賽感觸良多，談到9局陳柏豪未能守成，他坦言投手在那一刻「有點太閃躲」，也提醒全隊，「打擊、防守要分開想，每一個play都要快速轉換心情。」

桃猿原本在7局靠林泓育代打轟出3分砲逆轉超前，9局由終結者陳柏豪上場關門，卻連續保送與安打失守2分，讓比賽被台鋼扳成5比5平手。

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對於陳柏豪此役表現，古久保說道，「他在面對打者的時候，心情比較少，有點太閃躲了，二壘那邊也出現像是失誤的情況。」他強調，每位球員都會有「被打的日子」，但比賽中最重要的是心態轉換，「投手要積極面對打者，守備也要把該接的球守下來，每一個play都要轉換心情，不能讓一次失誤影響整場。」

延長10局下半，陳晨威擊出中右外野深遠飛球，高聖恩原本看似就定位，卻未能接牢，球彈出手套形成三壘安打，追平比數。下一棒成晉隨即敲出再見安打，幫助桃猿驚險收下勝利。

對於這支三壘安打，古久保坦言，「陳晨威打的那一球，看起來外野手是可以接到的，那球是記安打嗎？」得知記錄組判定為三壘安打，他倒吸一口氣，記者進一步詢問，有機會是失誤嗎？他笑答，「從我嘴巴裡是說不出來的，如果是安打，那就是安打吧！」

這場動紫趴吸引12,111人進場，創下本季桃園主場新高。古久保表示，球隊回到主場有很大幫助，「週末進場觀眾多，大家一起為我們加油，氣氛真的很好。」

他也回顧此戰，「一開始丟2分，林智平開轟追平，再來小胖（林泓育）3分砲幫我們逆轉。最好的情況當然是9局就結束，但棒球就是這樣，不到最後一個出局數，什麼事都可能發生，抓到第3個出局數前不能放鬆。」



談到球員臨場調整，以及對台鋼先發投手艾速特的掌握，古久保表示，有發現林智平開轟之後，對方開始大量使用變化球，「到後段幾乎不丟直球，開始用卡特球壓制我們，這是他的武器球，確實不好打，能贏下來真的是太好了！」