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去年生日開球、今年隊中慶生　吳念庭笑收「39號」氣球

▲▼吳念庭生日 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲吳念庭生日 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹球員吳念庭今天迎來32歲生日，今年在球隊的歡笑與祝福中度過，不僅收到精心準備的生日蛋糕與氣球，還被隊友與其他球員搞笑虧：「39歲生日快樂！」

吳念庭加入台鋼雄鷹後，首次在隊中迎接生日，他回想去年的今天還在幫玉山盃開球。對此，他也在社群發文感謝球隊的用心，「謝謝球隊準備的驚喜，健健康康開心過每一天！」

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有趣的是，球隊特別準備「39」字樣的氣球，象徵他的背號，意外成為大家開玩笑的話題。樂天桃猿陳晨威不忘湊一腳，祝他「39歲生日快樂」，而許基宏則留言表示，「水呦，39歲老將。」

吳念庭透露，過去在旅日效力西武獅期間，若遇到球員生日，餐廳也會特別準備蛋糕，「還會放一個板子，非常用心。」
邁入32歲，吳念庭許下生日願望，首要是「健健康康打每一場比賽」，再來是希望「球隊一直贏」，至於第三個願望，則保留在心裡。

回顧今年球季，吳念庭坦言沒有大好，「就是差了一點什麼。」但他也直言，目前仍找不到那個缺口，「不知道是少了什麼，還在找答案。」

吳念庭今年4月18日對戰味全龍的比賽中途，因右大腿後側拉傷提前退場，隔日隨即被降至二軍。經過近一個月的復健調整，他在5月16日回到一軍，但僅短暫出賽3天便再度被下放。

球團當時表示，他並非再度受傷，而是舊傷尚未百分之百痊癒，需要更多時間調整。直到5月底，他再度歸隊，目前已連續4場比賽敲出安打，手感逐漸升溫。

談到自己的表現，吳念庭坦言成績不夠穩定，挑戰仍在，「還有進步空間，也想要帶領球隊變得更好。」身為隊中較資深的球員，他希望發揮領袖作用，「最重要的是不要再受傷，能穩定出賽。」

▲▼吳念庭生日 。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 台鋼雄鷹吳念庭生日球員球季

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